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香港11月旅客比去年砍55.9%　刷2003年SARS後單月最大跌幅

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▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

根據香港旅遊發展局最新數據，2019年11月入境旅客約為264萬人次，比起2018年同月下跌55.9%，《新京報》指出，這是自2003年SARS（大陸與香港稱非典）以來訪港旅客單月最大跌幅，以修例風波開始的6月為分界點，1月至6月，與去年同期相比，訪港旅客人次均呈增長趨勢，但7月至11月均呈下降趨勢。

香港旅遊發展局數據顯示，2019年1月至11月如港人次約為5272萬，比2018年同時間區段下跌10%，從地區來看，下跌人數比例最高的國家為南韓，下跌72.5%，從台灣地區到香港的人次也下跌48.2%。

《新京報》報導，旅發局表示，在香港中文大學及理工大學校園事件期間，即11月11日至20日，港鐵東鐵線停駛，海底隧道及吐露港公路封閉，平均每日訪港旅客跌至約6.7萬。11月21日到30日期間，訪港旅客回升到平均每日約8.7萬人次。

▲▼11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

▲去年11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

短途地區市場方面，如韓國、新加坡、泰國，訪港人數同比均下降超過6成。長途地區市場如美國、澳洲，訪港人數同比下降均超過4成。

此外，香港旅發局為刺激旅游消費，在去年12月推出超過500項優惠措施，涉及餐飲、零售、航空等諸多項目，吸引遊客到來。

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