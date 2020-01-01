將完善ETC推廣服務！大陸487個高速公路省界收費站全數取消

▲交通部表示，將完善ETC全社會推廣服務。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

交通運輸部部長李小鵬昨（31）日指揮切換並宣布，取消高速公路省界收費站工程並網切換圓滿成功，意味著從2020年1月1日零時起，全國29個聯網省份的487個省界收費站全部取消。

綜合陸媒報導，自中國國務院辦公廳印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》以來，建設完成了24588套ETC門架系統，改造完成了48211條ETC車道、11401套高速公路不停車秤重檢測系統；ETC推廣發行了1.23億戶，累計用戶還高達2.04億；1.2萬名高速公路收費員得到了妥善安置，轉崗到ETC推廣發行客服、清分結算後台服務等崗位。

中國交通運輸部表示，2020將守牢安全底線，確保路網穩定順暢；深化收費公路制度改革，推動《公路法》、《收費公路管理條例》等修訂工作，進一步完善貨車不停車快捷通行、ETC全社會推廣服務、鮮活農產品運輸「綠色通道」等政策舉措。

交通運輸部公路局局長吳德金指出，取消高速公路省界收費站後，得加快推進高速公路「一張網」運行、「一盤棋」管理，實現公路交通高質量發展，努力建設人民滿意交通。

同時，深化降本增效，紮實推進收費公路控規模、調結構、降成本、防風險、強監管、優服務，著力構建收費路網挖潛增效、降低運行成本、有效防御風險的長效機制；利用北斗、5G、區塊鍊等現代信息技術，加快車路協同、自動駕駛等研究應用，完善服務體系，提高服務質量，創新服務載體，拓展服務網絡，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感及安全感。

▲大陸487個高速公路省界收費站全數取消。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝中新社）



►「IG討論爆款」～超殺新年禮物來了！