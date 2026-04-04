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大陸 大陸焦點 特派現場

九寨溝一年有52天「擠爆了」！　高鐵帶動旅遊大轉型

▲▼四川九寨溝。（圖／記者陳冠宇攝）

▲四川九寨溝。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／四川九寨溝報導

大陸近年持續擴大建設高鐵交通網，許多較為偏遠的景點，正成為炙手可熱的出遊地。「高鐵旅遊圈」的興起，四川九寨溝就是贏家之一，不僅遊客人數大增，也使旅遊的模式更加多元。

「九寨歸來不看水」，九寨溝作為世界自然遺產、大陸知名景區，過往從成都出發，搭乘遊覽車需7.5至8小時才能抵達。2024年8月，「川青鐵路」鎮江關至黃勝關段正式開通營運，從成都東站到黃龍九寨站最快1小時39分可達，加上高鐵站至景區約1.5小時車程，等於較過去省下超過一半時間。

官方數據顯示，1998年，九寨溝景區年接待遊客40萬人次，2000年達到80萬人次，2007年達到252萬人次，2008年地震後九環線路全面改造，2015年遊客數量躍升至500萬。2024年8月高鐵開通後，當年接待遊客585萬人次。

去（2025）年，九寨溝縣全年接待遊客1050萬人次，旅遊總收入突破人民幣103億元，九寨溝景區接待遊客量突破740萬人次，全年共有52天達到單日遊客最大承載量，創下該景區自1984年對外開放以來的歷史新高。

▲▼四川九寨溝。（圖／記者陳冠宇攝）

隨著「高鐵旅遊圈」成形，除了旅遊人次增加，九寨溝景區的遊客結構與旅遊模式也產生轉變。據官方介紹，高鐵開通前路途遙遠、交通不易，包含往返交通至少費時三天，遊客多以旅行團為主。

如今，遊客早上能從成都搭乘最早的高鐵，在逛完一整天的九寨溝景區之後，晚上乘坐最晚的高鐵回去，使得週末一日遊、兩日遊，以及特種兵旅遊得以實現，景區的散客也因此增多。

隨著大陸免簽政策的實施與高鐵交通網的擴張，截至去年10月24日，九寨溝景區接待入境遊客37.30萬人次，年增45.60％，其中接待港澳台遊客11.32萬人次，年增22.60％。

目前九寨溝全縣飯店床位數量已超過6萬張，整體接待能力超過8萬人。不過，為了保護生態與維護旅遊體驗，景區最大容量為4.1萬人次，具備智慧管理平台的即時數據監測，能精準調控與疏散景區內各處人流。

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