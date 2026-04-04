低潤沒價值！何小鵬：不做10萬元以內汽車　轉高質量與AI發展

▲大陸小鵬集團董事長、CEO何小鵬朝向高質量發展，宣布不做10萬以下人民幣低潤汽車。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

小鵬集團董事長何小鵬日前對外回應公司更名為「小鵬集團」的戰略佈局。何小鵬指出，從去年開始的4至5年是中國汽車業最關鍵的轉折期，目前的規模競爭已非核心變數，單純追求低價與低利潤的擴張並無價值。「小鵬集團」徹底棄守10萬元人民幣以下的低價車市場，因為單純追求規模而忽視利潤並無實質價值。他直言，做便宜且低毛利的產品對企業長期發展沒有意義，未來小鵬將聚焦高品質與高價值的產品線。

《每日經濟新聞》報導，小鵬官方宣布將公司名稱由「小鵬汽車」更改為「小鵬集團」，大陸小鵬集團董事長、CEO何小鵬2日首度接受採訪回應這項決定。他表示，過去10年小鵬的核心業務是汽車，但未來10年將進入新能源車與智能體融合的新階段。

何小鵬坦言，2至3年前他原以為機器人變革要到下下個10年才會發生，但過去1年「物理AI大模型」的驚人演進，讓他相信機器人時代將加速到來。

▲2026款小鵬MONA M03延續拂曉紫、晨霧灰、夜幕灰三款內飾色調的基礎，新車代言人找歐陽娜娜 。（圖／翻攝 小鵬集團官網）

採訪當天，2026款小鵬MONAM03正式上市，共推出6個版型，售價區間落在11.98萬至15.18萬元人民幣。其中有4款配置車型達成「加量不加價」目標。何小鵬分析，能採取此策略是受惠於規模效應、晶片自研帶來的替代降本，以及整體營運效率的提升。

針對新車增加多個配置版本，何小鵬解釋，這與全球市場需求差異有關。他預測，過去軟體僅佔汽車價值10%，但未來3至5年內，軟體比例將飆升至50%甚至70%。軟體佔比越高，硬體設計就越會從「多樣性」轉向「少數幾樣性」。

面臨激烈的價格戰，2026款MONAM03並未下修售價，而是選擇加強配置。對此，何小鵬表示，「在去年年初我覺得規模很重要，銷量到達不了彼岸，我們追求的是高質量的規模。我認為，做便宜的、低利潤的車沒有價值。我們都不去碰10萬元以內的車，雖然會有規模，但是我覺得價值太小了。」

「自去年二季度17家車企聯合倡議追求高質量發展以來，我認為汽車行業過去那種無序『內卷』局面已基本結束，整個行業正朝著更高質量的方向轉型。」何小鵬進一步說，「我特別想強調的是，如果車企僅在物理層面進行無序競爭，最終都將難以生存，區別只在於『早倒下』還是『晚倒下』。」

外界分析，何小鵬強調未來不碰也不做「10萬元以內車型」的戰略定位下，2026款MONA M03將在未來很長一段時間內作為小鵬品牌的售價門檻車型存在。