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大陸 大陸焦點 特派現場

陸行動電源史上最嚴標準出爐　12個月過渡期！強制性國家標準公告

▲行動電源,充電寶。（圖／CFP）

▲行動電源。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸官方今（3）日公佈行動電源最新強制性國家標準，將以最嚴格標準律定行動電源產品安全與資訊透明度，新規預計2027年4月1日上路，並設有12個月過渡期。此外，針對行動電源等產品的3C認證新規也於今（2026）年3月起實施，新增可追溯的二維碼標示，電商平台須展示產品數位標示，方便消費者查驗。

《央視新聞》報導，強制性國家標準GB 47372-2026《移動電源安全技術規範》公開發佈，將於2027年4月1日實施，設置了12個月過渡期。在原有的兩項通用強制性國家標準要求的基礎上明確了多項關鍵要求。

▲大陸行動電源強制性國家標準。（圖／翻攝央視）

▲大陸行動電源強制性國家標準。（圖／翻攝央視）

新標準強調多項安全升級，包括提升電池本質安全，在極端情況如高溫、過充、擠壓等環境下加強防護能力，並引入針刺測試等檢驗方式，同時，新增循環老化檢測，要求產品標示建議使用年限，以降低長期使用帶來的風險。

此外，新規也要求行動電源具備智慧管理功能，包括即時監測電壓、溫度等參數，以及記錄與讀取異常資訊，提升消費者知情權。

官方還提出「三看」辨識方式，包括查看產品是否標示最新標準「GB 47372-2026」、是否具備唯一編碼，以及是否標示建議安全使用年限。

官方提醒，在過渡期內，已取得3C認證的產品仍可正常使用並攜帶登機，但消費者應留意部分業者可能低價出清未符合新標準的庫存產品，選購時需特別謹慎。

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行動電源安全3C認證國家標準國家規範充電寶

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