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大陸 大陸焦點 特派現場

陸公布新一代「電磁槍」　可輕易擊穿木板

▲▼陸公布新一代「電磁槍」　可輕易擊穿木板。（圖／翻攝央視）

▲大陸新研製的「電磁槍」。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸兵器裝備建設工業集團近日公布最新一代的「電磁槍」，號稱「沒有噪音、沒有火光、沒有彈殼」，但卻可輕易擊穿木板。

根據陸媒報導，該款「電磁槍」的全稱為「威力可控電磁發射器」，與傳統槍炮將火藥燃氣壓力作用於彈丸不同，電磁發射器採用電池儲能作為發射動力，以多級電磁線圈產生電磁力推動彈丸發射。

▲▼陸公布新一代「電磁槍」　可輕易擊穿木板。（圖／翻攝央視）

最新一代電磁發射器從外形來看是方正形的，外觀簡潔，採用模塊化設計，槍管的長度大概30公分，拿在手上重量較輕，單手也可以實現便捷持握。

其槍身的位置有一面電子顯示螢幕，在實際射擊過程當中能夠顯示電量、剩餘的彈藥數量以及模式等資訊，便於射手瞭解情況。

同時，它幾乎沒有後座力，每分鐘可以發射一兩千發的彈丸，和傳統的槍械相比，噪音較小，隱蔽性高。

▲▼陸公布新一代「電磁槍」　可輕易擊穿木板。（圖／翻攝央視）

大陸軍事評論員張學峰說，電磁槍可以根據目標距離和現場的具體情況，通過調整電流大小來精準控制彈丸的初速，不易產生穿透性的傷害，能將衝擊力分散在更大的面積上，既能有效制服目標，又降低了致死風險。

張學峰還說，電磁槍發射過程中，沒有火藥產生的火光、硝煙和巨大的爆鳴聲，也沒有彈殼拋出，所以射擊的隱蔽性很好，「未來這種電磁槍如果進一步增大功率、威力，提高精度，可以用於軍事行動，在部分場景下代替現有的槍械。」

▲▼陸公布新一代「電磁槍」　可輕易擊穿木板。（圖／翻攝央視）

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關鍵字：

電磁槍電磁發射器

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