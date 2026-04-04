「幹這麼久，首次賣空展廳」　奪冠！張雪機車煙台分店訂單排到7月

▲大陸本土品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站連兩天奪冠 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸國產重機品牌「張雪機車」世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站連兩天奪冠，強大的品牌效應直接轉換為驚人的銷量。位於山東煙台的專賣店開業僅4個月的展廳「首度」被掃蕩一空。店長趙梓翔看著訂單數據直呼不可思議，目前熱銷車型500RR已排到5月底，旗艦款820RR更是一車難求，訂單排到7月底。趙梓翔直言，「幹了這麼久，第一次賣光展廳！」

陸媒《齊魯晚報》報導，位於煙台開發區泰山路76號的「張雪機車」3日開店做生意，迎來前所未有激動情緒，展廳內卻顯得空曠，幾乎看不見幾台現車。

▲張雪機車奪冠，煙台分店店長激動地說，「幹這麼多年，首次賣空展廳。」（圖／翻攝 齊魯晚報）

「幹了這麼多年，我第一次把展廳賣空了！」店長趙梓翔站在只剩的3台試駕車旁邊，指著四周空蕩蕩的展位，自豪的說，「除了這幾台試駕的，全有主了。」

張雪機車位於煙台專賣店自2025年11月底開業，至今才營業4個月。自從張雪機車上個月28日在WSBK奪冠後的短短幾天內，銷量出現爆發式增長。

趙梓翔翻看著數據，依然覺得不可思議，「奪冠後這四天的訂單量，與我們前四個月賣的基本持平了，增長太明顯了。」

門市現場火熱，諮詢電話更是接個不停。趙梓翔說，每天要接幾十個諮詢電話，還有周邊地市的人來問訂車要等多久。他直截了當地告訴熱情的車友，「別挑顏色了，訂哪個顏色都得等。目前500RR已經排到5月底，820RR排到了7月底。」

回顧這幾個月，從2025款500RR的持續熱銷，到3月21日500F與820RR正式上市，訂單本就穩步攀升。而3月28日與29日張雪機車在國際賽場接連拿下世界冠軍，直接將門市銷量推向巔峰。趙梓翔語氣裡滿滿的自豪，「現在展廳裡能看到的車是有主的，除了三台試駕車，一台現車都沒有了。」

趙梓翔出生於1977年，騎了30多年摩托車，曾經營過汽車4S店，也代理過其他進口摩托車品牌。過去他從不看比賽，「因為比的都是進口車，沒有中國人自己造的車，提不起興趣。」

▲顧客到線下店搶試乘張雪機車 。（圖／翻攝 齊魯晚報）

這次WSBK葡萄牙站，他守在電視機前看哭了。比賽那天他忙到晚上9點才到家，衣服都沒換就盯著電視轉播比賽。最後關頭，車手德比斯因失誤被兩台YAMAHA(日本山葉機車超過，趙梓翔回憶，「那一瞬間我腦袋懵了，感覺冠軍沒了。」

沒想到820RR在隨後的直道與彎道展現驚人動力，瞬間反超奪冠。趙梓翔激動地說，「我一個1977年出生的人，在家裡一下蹦了起來。我老婆說你瘋了？我說我是瘋了。」

那一晚，他連飯都顧不上吃，直接開車回店裡開直播。平時直播間只有20、30人，那天晚上湧進10多萬人，不為買車，全是「點讚」留言。趙梓翔說，「從業二十多年，經營過那麼多品牌，張雪是唯一一個讓我流下眼淚的品牌。那不是難過，是驕傲，是自豪。」

眼中，張雪機車不僅是商品，更承載著車友間的情感。他分享了一個溫馨的故事，萊山一位女士知道老公喜歡張雪，偷偷訂了一台。提車那天老公還不知道，直到紅絲帶解開的那一刻，老公懵了，緊緊抱住媳婦。「那一瞬間，特別特別幸福。」趙梓翔感性地說。

店門口不斷有陌生人對著張雪機車豎起大拇指，甚至有年輕車友為了買張雪的車，一天打2份工。趙梓翔將這些現象歸結為產品質量、張雪本人的個人魅力以及品牌影響力。

「我們出身平凡，但可以創造不凡。這口氣，我們等了很多年了。」趙梓翔已年近50歲、在車界打滾20多年的老兵，張雪機車是他職業生涯中唯一讓他流淚、感到徹底揚眉吐氣的民族驕傲的品牌。