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偷迪士尼玩偶「假裝忘了結帳」　陸竊盜集團28成員落網了！

▲▼偷迪士尼玩偶「假裝忘了結帳」　陸竊盜集團28成員落網了！。（圖／翻攝紅星新聞）

▲落網的一名女小偷，家中擺放大量迪士尼玩偶。（圖／翻攝紅星新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海警方近日破獲3個專門在上海迪士尼樂園偷竊玩偶的犯罪集團，他們將偷來的高價玩偶，以低價便宜販售給遊客，藉此謀取暴利，涉案贓款至少10萬元人民幣（約40萬元新台幣）。

根據陸媒報導，上海迪士尼樂園的保安負責人3月初向警方報案，稱從去年10月以來注意到一系列反常跡象，有許多遊客在離開商店時未支付貨款，被保安攔下後均以「忘記付款」為由進行搪塞。

保安負責人透露，相關事件頻繁發生後，園方感到不對勁，透過後台系統查詢後發現，涉事遊客均為年卡會員，結合失竊商品的種類與數量，懷疑可能是集團盜竊。

警方獲報後展開調查，鎖定了三個犯罪集團，並一舉將三個集團的28名成員全部抓獲歸案，初步查明，涉案贓款至少10萬元。

▼同時在迪士尼行竊的集團共有三個。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼偷迪士尼玩偶「假裝忘了結帳」　陸竊盜集團28成員落網了！。（圖／翻攝紅星新聞）

經審訊，三個集團的頭目互相熟識，平日長期在園區周邊販賣商品，但因正常管道獲利有限，眼見熱門玩偶價格水漲船高，開始進入園區偷玩偶出來賣。

之後，三人各自發展下線，通過同鄉、熟人等關係拉攏人員入伙，逐步形成了三個相互獨立、又在作案時彼此掩護配合的盜竊集團。

他們偷來的商品單價約300元人民幣（約1200元新台幣），但轉賣給附近的遊客只賣30元人民幣（約120元新台幣）的低價，因此非常受到歡迎。

目前，28名犯嫌疑因涉嫌盜竊罪被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。此外，警方也要求園方加強內部巡查，增設安防設施，完善商品管理機制，避免盜竊案件再次發生。
警方提示：各位遊客如發現疑似盜竊、兜售可疑低價商品等行為，請及時向園區工作人員或警方舉報，共同維護安全有序的遊園環境。

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