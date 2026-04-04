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官媒連4天駁斥「中國崩潰論」　經濟質與效轉型、人才紅利穩扎根

▲駁「中國經濟見頂論」2025年總量突破140兆人民幣，陸官媒：5%增速已勝過中等國家全年產值。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《經濟日報》連續第四天在頭版重要位置刊發評論員文章，駁斥外媒炒作「中國崩潰論」。根據數據顯示，2025年大陸經濟總量首度突破140兆人民幣大關，在高基數上實現穩健增長。針對外界質疑動能不足、人口紅利消失及內需有限等論調，大陸官方與學界透過全要素生產率修正、人才紅利轉型及服務消費升級等多重維度進行強力回擊。事實證明，大陸經濟正從高速增長轉向高品質發展，新興產業的崛起與龐大的人才儲備，正成為推動長期繁榮的新引擎，粉碎「見頂」的悲觀預期。

隨著大陸公布新一年經濟目標，西方輿論場近期再度翻新炒作「中國經濟見頂論」。然而數據顯示，2025年大陸經濟總量首度突破140萬億元大關，在高基數上實現穩健增長。針對外界質疑動能不足、人口紅利消失及內需有限等論調，大陸官方與學界透過全要素生產率修正、人才紅利轉型及服務消費升級等多重維度進行強力回擊。事實證明，大陸經濟正從高速增長轉向高品質發展，新興產業的崛起與龐大的人才儲備，正成為推動長期繁榮的新引擎，粉碎了所謂「見頂」的悲觀預期。

針對部分西方媒體炒作中美經濟總量差距拉大，該文稱，要先看量與速。2025年經濟數據發佈後，個別西方媒體炒作中美經濟總量差距變大。真實情況是，按照名義增速計算的GDP並未考慮通貨膨脹等因素。如果按照購買力平價（PPP），把國與國之間的物價差別等計算在內，根據國際貨幣基金組織等機構測算，中國的GDP已經領先世界。

對於增長動能不足的質疑，報導指出，中國不斷加大研發投入，新動能增長已經勢不可擋。2025年，3D打印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量分別增長52.5%、28.0%、25.1%。部分傳統產業加速向價值鏈上游攀升，成為培育發展新動能新優勢的重要引擎。英國知名咨詢公司直言「這是歷史上首次有新興經濟體站在科技最前排」。

「觀察一個國家的增長動能，全要素生產率是一個關鍵性指標。」報導稱，在工業化基本完成後，全要素生產率仍保持增長的國家，更有可能跨越中等收入陷阱、進入高收入國家行列。關鍵指標「全要素生產率」也出現重要修正，去年10月份，國際權威數據庫賓夕法尼亞大學世界（Penn World Table）將2009年至2023年大陸全要素生產率更正為總體上升，年均增速約2.1%。這項數據肯定了科技進步正是推動大陸經濟增長的關鍵動力源，讓質疑聲失去支撐。

▲▼中國，人民幣，金融，經濟，大陸。（圖／視覺中國）

▲人口拐點非經濟拐點！大陸每年有500萬「工程師人才紅利」　。（圖／視覺中國）

針對老齡化導致紅利消失的說法，報導強調「人口拐點不是經濟拐點」。大陸勞動力資源目前約9.68億人，且素質大幅提升。2025年勞動年齡人口平均受教育年限達11.3年，有效勞動仍在增加。DeepSeek等應用的出現，也表明中國的「工程師紅利」開始收穫回報。中國每年培養科學、技術、工程和數學專業畢業生超過500萬人，人才資源總量、研發人員總量均為全球最高。

內需方面，報導重申，大陸並未採取「大水漫灌」的超強刺激，而是透過「城鄉居民增收計畫」等務實舉措提振消費。2025年大陸文體休閒、交通出行等服務消費均實現兩位數增長。從漢服熱潮到演出市場「一票難求」，消費結構正從物質型向服務型轉變，蘊藏巨大潛力。

結語指出，大陸經濟過去沒有因「崩潰論」而崩潰，現在也不會因「見頂論」而見頂。14億多人口的市場、超2億技能人才以及不斷深化的改革開放，將持續迸發潛能。該文引述美國《彭博新》的報導，「永遠不要低估中國」，這正是2025年給予國際市場最重要的啟示。

大陸官媒《經濟日報》已經連續第四天刊文駁斥外界預測「經濟下行」等分析。今4日在頭版頭條刊發題為《駁「中國經濟見頂論」》的評論員文章。

《經濟日報》1日在頭版刊發評論員文章《駁「中國衝擊論」》，文章指出，「中國衝擊論」背後是西方的焦慮感，渲染「中國衝擊論」，掩蓋不了當前貿易保護主義阻礙世界經濟發展的事實。

《經濟日報》2日在頭版頭條刊發評論員文章《駁「中國經濟失速論」》，文章說，行穩致遠的戰略從容與應對智慧，不斷刷新中國經濟向新向優坐標，也讓關於中國經濟「失速」的聲音啞火。

《經濟日報》3日在頭版頭條刊發評論員文章《駁「中國經濟治理失效論」》，文章說，一些人不能接受國際力量對比的歷史性變化，還會拋出沒有任何事實依據的論調混淆視聽，苦撐行將就木的霸道規則和霸權秩序。

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