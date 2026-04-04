何立峰會見加國財長商鵬飛有共識：下半年舉行經濟財金戰略對話

▲ 推動中加經濟穩定發展！何立峰促落實兩國領導人共識，加方盼取得更多務實成果。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院副總理何立峰昨3日下午在北京會見加拿大財政部部長商鵬飛，雙方就深化經貿與金融合作達成多項共識。身為中加經濟財金戰略對話的中方牽頭人，何立峰強調雙方應共同落實兩國領導人的重要共識，確保中加經濟關係穩定健康發展。加方對此表示高度重視對華關係，並與中方商定將於今年下半年正式舉行經濟財金戰略對話。此舉被視為中加經貿關係回暖的重要訊號，特別是在金融市場雙向開放方面，雙方均展現出積極合作的意願。

根據大陸官媒釋出消息，大陸國務院副總理、中加經濟財金戰略對話中方牽頭人何立峰昨3日下午在北京會見加拿大財政部部長、對話加方聯合牽頭人商鵬飛。

何立峰表示，雙方應共同落實好兩國領導人重要共識，深化經貿、金融等領域合作，推動中加經濟關係穩定健康發展。

商鵬飛表示，加方高度重視對華關係，願與中方共同推動經濟財金合作，取得更多務實成果。

雙方同意於今年下半年舉行經濟財金戰略對話。何立峰和商鵬飛還共同會見了中加金融工作組與金融機構圓桌會代表，歡迎雙方金融機構在對方市場展業。

▼ 加拿大財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）。（圖／路透）