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大陸 大陸焦點 特派現場

揭密陸核武研發基地！　選址四川梓潼原因大曝光

▲▼兩彈城、兩彈一星、鄧稼先。（圖／記者陳冠宇攝）

▲梓潼兩彈城景區中，還原大陸當年研究原子彈場景。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／四川綿陽報導

綿陽市是四川第二大城市，其下轄的梓潼縣，1960年代從農業縣搖身一變，成為核武器研製基地，更催生出大陸的第一顆原子彈和第一顆氫彈（大陸稱為「兩彈」）。如今，梓潼以「兩彈城」作為旅遊招牌之一，許多當年的歷史已不再是秘密，核武器研製基地選址於此的原因也隨之曝光。

1950年代末之後，因中蘇交惡、越戰升級、中印邊境衝突，以及台海局勢緊張，大陸於1964年作出「三線建設」的戰略決策，把核工業、重工企業、國防科研生產單位等，由東北和沿海地區遷移至大西北、大西南。

四川綿陽梓潼的「兩彈城」，就是三線建設背景下的產物，更是絕密工程。該景區講解員向《東森新媒體ETtoday》介紹，大陸自1958年起研發核武器，即獲得蘇聯援助，但雙方在數年之內關係破裂，蘇聯隨即從大陸撤走核武專家、帶走圖紙資料。青海的首個核武器研製基地，就是在蘇聯的幫助下選址修建，一旦雙方發生衝突，青海基地完全沒有保密性可言。

1964年，大陸官方「第九研究所」的直屬部門「第二機械工業部」，派出三個勘探小組進行三線建設選址，起初考察了重慶，後來將重點放在四川、貴州兩個省份，最後決定貴州發展航空工業，四川則研發核工業。

四川幅員遼闊，核工業具體研製地點需進一步考量。講解員指出，川東、川西分別靠近重慶、甘孜阿壩，這些地區氣候不是炎熱就是乾燥，許多核武精密儀器設備容易受損，不能長期保存；至於川南，由於相關物資從川南運送來往青海（前核研發地）與新疆羅布泊（核試驗地），需經寬廣的成都平原，不利於保密。

川北方面，綿陽梓潼靠近寶成鐵路（寶雞—成都鐵路），方便運輸物資的同時，又不直接處於鐵路要道上，戰時較不易成為攻擊目標。即便鐵路遭炸毀，當時梓潼還有省道、國道橫穿，因此在方位、交通條件等呈現優勢。

講解員還提到，梓潼從2300多年前秦昭襄王置縣以來未曾改過縣名，長期被認為是普通的農業縣，加上當地民風純樸，在反間諜保密要求的背景下可能更適合。因此，梓潼最終成為勝出，被選為大陸核武器研製基地。

▲▼兩彈城、兩彈一星、鄧稼先。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼兩彈城景區中，有被大陸稱為「兩彈元勛」鄧稼先的舊居。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼兩彈城、兩彈一星、鄧稼先。（圖／記者陳冠宇攝）

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