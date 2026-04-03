貴陽突降「冰雹」路面淹成冰河　居民傻眼：從來沒看過這麼大的

記者廖翊慈／綜合報導

貴州貴陽2日晚間突遭強烈冰雹襲擊，街道瞬間被冰粒覆蓋成「冰河」，部分路段冰雹堆積高度甚至淹過電動車車輪，民眾直呼宛如置身「冰河時期」，開車如開船。還有居民傻眼指出，從來沒見過這麼大的冰雹。

據《人民日報》報導，4月2日傍晚，貴陽花溪區、清鎮等地遭遇強對流天氣，密集冰雹伴隨雷暴大風與短時強降雨傾瀉而下。冰雹最大直徑達30毫米，如鴿子蛋大小，部分低窪地區堆積高度甚至接近車門，電動車車輪完全被淹沒。雨水與冰雹混合後，路面形成流動的「冰雹溪流」，積水深度超過20公分，有駕駛形容「像在河裡開車」。

▲路面淹成冰河。（圖／翻攝自微博）

當地氣象部門指出，此次極端天氣與冷暖空氣劇烈交會有關，當天下午氣溫異常升至23.5℃，與前一日最低9.6℃形成明顯溫差，使大氣能量迅速累積；再加上高空槽與低層切變系統作用，以及雲貴高原地形影響，促使強對流雲系迅速發展並東移。

儘管氣象台已於當日16時發布強對流黃色預警並啟動四級應急響應，但因冰雹來勢突然，部分區域仍出現明顯災情。花溪大道、中曹司等路段一度因積水與冰雹堆積嚴重擁堵，多輛車受困，民眾需在冰水中艱難通行。





▲水位高過輪胎。（圖／翻攝自微博，上同）

農業方面也受到衝擊，正值花果期的桃樹、藍莓等作物遭冰雹砸損，農民面臨減產風險。所幸截至4月3日上午，市區交通已恢復正常，相關單位正持續統計災情，暫未接獲重大損失通報，但部分路面仍可見未融冰雹。

氣象專家指出，貴州為中國南方冰雹高發區之一，春季冷暖氣流交會，加上平均海拔約1100公尺的地形條件，易形成大顆粒冰雹。當局也提醒，清明前後仍屬強對流天氣多發時期，民眾應密切關注預警資訊，避免在惡劣天氣期間外出。