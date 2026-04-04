清明節前曾流傳2千年「寒食節」　長沙窯瓷壺揭開介子推忠義故事

▲古時清明節其實是合併了古代「寒食節」與「上巳節」。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

明天5日清明節也是掃墓祭祖的節日，但你知道嗎？唐宋時期的清明節前1、2天，曾流傳2000多年、規模遠比清明更盛大的「寒食節」。這個節日的誕生，源自春秋時期晉國忠臣介子推「割股奉君」卻寧死不求封賞的動人故事，這項習俗也在歷史上曾因「吃冷食不利健康」被曹操下令禁止。另外，湖南長沙博物館收藏的長沙窯的「寒食元無火」詩文瓷壺，這件罕見的歲時節令文物，讓外界能窺見唐代全民掃墓的風氣，以及被淡忘的「寒食節」由來。

「春城無處不飛花，寒食東風御柳斜」，這首唐代詩人韓翃的《寒食》描繪了當年長安城的節日盛景。在現代人忙著過清明節時，很多人可能忘了，清明節其實是合併了古代「寒食節」與「上巳節」而來的。

▲ 長沙窯的「寒食元無火」詩文瓷壺。（圖／翻攝 長沙博物館）

陸媒《央視》報導介紹來自長沙窯的「寒食元無火」詩文瓷壺，再度引發文化界關注，這只看似普通的民窯青釉壺，卻像大唐時期的「朋友圈」，完整記錄當時民間寒食禁火、跪拜古墳的真實生活。透過這件極為罕見的歲時節令文物，不僅能窺見唐代全民掃墓的風氣。

▲ 長沙窯的「寒食元無火」詩文瓷壺也紀錄一段忠義歷史。（圖／翻攝 長沙博物館）

長沙窯是唐代典型的民窯，走的是「大眾路線」，經常在瓷壺上題詩、畫花或寫俚語，記錄普通人的真實情感。這件「寒食元無火」詩文瓷壺，胎質為灰色，通體施青釉。

外觀雖不顯眼，卻完整記錄了一首與寒食節相關的詩，「寒食元無火，青松自有煙。鳥啼新柳上，人拜古墳前。」意思是，「寒食節本不該生火，但青松間卻飄著裊裊『煙』，那是人們祭拜時升起的青煙，鳥在新綠的柳枝上啼鳴，人在古老的墳前跪拜。」

長沙窯存世的題詩壺多以飲酒、送別為題，涉及祭祀習俗的極為罕見，也證明唐代過寒食節與掃墓已是深入民間的全民習俗，連普通百姓使用的生活用品都會刻上相關詩句。至於為何「不該生火」？這是也是「寒食節」典故之一，關於晉國忠臣介子推的忠義往事。

▲大陸介子推文化園內刻有「華夏忠孝第一人」的龜馱碑。（圖／翻攝 百度）

寒食節又稱「禁煙節」或「冷節」，通常在農曆冬至後的第105天，即清明節的前1、2天。「寒食節」最廣為流傳的起源，是為了紀念春秋時期晉國的忠臣介子推。

相傳晉國公子重耳在流亡途中飢寒交迫，隨臣介子推毅然割下自己大腿上的肉煮湯供重耳充飢。後來重耳成為晉文公，大封賢臣時卻遺忘了介子推。介子推不願爭功邀賞，揹著老母親隱居綿山。

晉文公為了逼介子推出山，下令放火燒山，不料介子推寧死不屈，與母親一起抱樹焚死於山中。晉文公痛不欲生，為感念忠臣之志，下令在介子推死難之日「忌火」，各家各戶只能吃冷食以寄哀思，「寒食節」由此誕生。

這個紀念忠臣的節日，在歷史上曾被官方明令禁止。曹操在占領並州後曾發布《明罰令》，規定「人不得寒食」，違者家長判徒刑半年、主吏判100天。

禁令背後的原因相當務實，因為吃冷食不利健康。東漢時期，太原地區的寒食習俗曾長達1個月之久，導致體弱的老人與小孩不堪負荷，甚至出現病死、餓死的情況。直到隋代以後，寒食節才正式縮短為3日，避免過度節制影響民生。

儘管在唐宋時期，寒食節與冬至、元旦並稱為宋代「三大節」之一，盛極一時。唐代規定寒食節禁火三天，並設置假期，最初是四天，後因與清明時間相連，雙節連休，假日延長至七天。朝廷明文規定，寒食節期間從宮廷到民間統一禁火。唐玄宗還下詔將寒食節掃墓習俗編入五禮，使寒食祭祖得到官方正式認可。

隨著時代演變，寒食節的「禁火」與「祭祖」功能已逐步併入清明節。雖然獨立的節日形式逐漸淡化，但介子推那份淡泊名利與忠義的精神，以及獨特的飲食文化像是吃青團、踏青掃墓，早已轉化為清明文化的一部分，延續至今。