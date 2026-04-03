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大陸 大陸焦點 特派現場

「渣男」瞬間單身！趁妻上廁所偷相親2女　「三角戀」大亂鬥翻轉　

記者任以芳／綜合報導

大陸開封「王婆說媒」爆火後，大陸各地景區效仿活動，沒想到出現「渣男」亂求偶的尷尬場景。該起事件發生安徽蚌埠固鎮櫻花園的1日活動現場，一名51歲男子自稱單身上台「來電50」，卻遭一名自稱其妻子的女子現身拆穿，說男子趁她上廁所空檔跑去騙人相親，引發王婆當場怒斥「渣男」。

▲▼ 大陸安徽某景區「王婆說媒」活動現場，51歲男子趁妻子上廁所去相親，被罵渣男 。（圖／翻攝 微博）

▲大陸安徽某景區「王婆說媒」活動現場，51歲男子自稱離異，原來是趁妻子上廁所去相親。（圖／翻攝 微博）

綜合陸媒報導，該起事件發生安徽蚌埠固鎮櫻花園「王婆說媒」活動，一名自稱51歲、離異多年且育有1子1女的男子登台。

他自述曾「在上海輝煌過」，此次特別為台上某位女士而來。隨後，另一名女子也加入競爭，現場一度演變成「兩女爭一男」的三角僵局。面對誘惑，該男子甚至語出驚人，表示想同時結識台上的兩位女性。

▼ 51歲男子趁妻子上廁所去相親被發現，兩人現場發生肢體衝突 。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 大陸安徽某景區「王婆說媒」活動現場，51歲男子趁妻子上廁所去相親，被罵渣男 。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 大陸安徽某景區「王婆說媒」活動現場，51歲男子趁妻子上廁所去相親，被罵渣男 。（圖／翻攝 微博）

▲51歲男子自稱離異相親被揭穿，台上王婆大罵「渣男」 。（圖／翻攝 微博）

氣氛熱絡之際，台下一名女子衝上台，自稱是該男子的現任妻子。男子當眾回擊「我不想要她」，引發全場譁然。主持人王婆看得傻眼，大罵「老渣男」「臭流氓」，場面超尷尬。

還有目擊者透露，該男子疑是趁著妻子去廁所的空檔，擅自跑上台參加相親。妻子返回後發現真相，雙方爆發激烈肢體衝突，妻子甚至報警尋求揭穿隱瞞婚姻的謊言。

這場鬧劇在2日晚間出現戲劇性反轉，活動營運方2日晚間發布聲明。核查後表示，涉事男士確實為離異單身，且在參加活動前已依法簽署單身承諾書。

聲明強調，現場出現的女子與該男子的糾紛屬於「私人情感範疇」，並非網傳的隱婚欺詐。官方呼籲大眾理性看待情感糾紛，避免過度解讀。

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