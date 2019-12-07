　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮原民木雕競賽　林明德「傳唱」獲首獎獨得12萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼林明德作品「傳唱」細膩的工法及栩栩如生的神韻彷彿真實地出現在眼前一般。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼獲得第一名的林明德作品「傳唱」細膩的工法及栩栩如生的神韻彷彿真實地出現在眼前一般。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「108年花蓮縣原住民族木雕競賽頒獎記者會」6日於縣府大禮堂舉行，現場展示31件栩栩如生的原民木雕，呈現傳統木雕藝術與高超的雕工水準。經過評審團專業評選，計有12件作品入選，首獎為木雕師林明德的作品「傳唱」、貳獎及參獎分別由陳權榮木雕師的「部落文化與現代科技」、王茹霖木雕師的「Payi的期望」榮獲殊榮。

今年參賽作品共31件，參賽人數創歷年最高紀錄，首獎獎金12萬、貳獎8萬、參獎5萬、優選3萬及佳作2萬，總獎金達46萬元整，競賽獎金於歷屆木雕競賽中堪稱是高額，吸引眾多木雕好手參賽。

▲▼林明德作品「傳唱」細膩的工法及栩栩如生的神韻彷彿真實地出現在眼前一般。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本屆木雕競賽參賽作品透過日常生活的創意發想，呈現出平日捕魚、狩獵、豐收及樂舞等生活，藉由各種不同的木材，展現原住民族生活文化及不同面向，從雕刻作品中可發現傳統智慧與豐美的生命力。其中，獲得首獎的木雕師林明德，作品「傳唱」傳遞豐年祭時，老頭目牽著兒孫的手在豐年祭中帶動舞蹈，也期望領唱的傳統在祖孫3代中，代代相傳。

▲▼林明德作品「傳唱」細膩的工法及栩栩如生的神韻彷彿真實地出現在眼前一般。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼貳獎及參獎分別由陳權榮木雕師的「部落文化與現代科技」、王茹霖木雕師的「Payi的期望」。

多年來花蓮縣政府對於推動原住民族傳統木雕工藝發展始終不遺餘力，透過每年舉辦木雕競賽互相切磋學習，期盼提升原民木雕創作技藝，使這項傳統工藝成為兼具觀賞與商業價值的藝術品，同時冀望有朝一日能夠接軌國際。此次獲獎作品將收藏於花蓮台灣原住民族文化館隆重展期1個月。

▲▼林明德作品「傳唱」細膩的工法及栩栩如生的神韻彷彿真實地出現在眼前一般。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

擔任此次評審的重要傳統工藝保存者施鎮洋先生勉勵，一件作品的良窳，除了技術層面外，作品本身的內在美也很重要。他建議木雕少用砂紙，避免磨掉刀痕，刀工要很精準並保留，且須慎重運用、挑選材料，如此才能呈現作品之美。他提到，這次的首獎是所有評審心中公認的第1名，有絕佳的視覺效果，看起來相當生動，且比例漂亮。

此次評審邀請到曾獲文建會、文化部頒贈重要傳統工藝保存者人間國寶施鎮洋先生、文建會邀請於紐約、巴黎中華新聞文化中心台北藝廊義大利國立東方博物館法國若曼第La Rochelle 「農曆春節─馬年特展」展出的楊永在先生、台東縣都蘭鄉的蘭山劇團團長希巨‧蘇飛先生，同時為在地著名的木雕工藝師，以及東華大學原住民族樂舞與藝術學士學位學程副教授王昱心、藝術創意產業學系林淑雅教授等人擔任評審，作品獲得專家評審的高度肯定，細膩的工法及栩栩如生的神韻彷彿真實地出現在眼前一般。

►「即日起，我退出老化黨。」

ET快訊
歐陽妮妮蜜桃臀滑出水面美翻！網揪出「右方亮點」本尊認了
郭台銘秀與川普、梅蘭妮亞合照　「我掛國旗我驕傲！」
活活關在陽台凍死！毒蟲父母「虐待小姊妹」　禮儀師葬禮上怒賞巴
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

遊覽車司機辛苦了！三仙台遊憩區設置專用休息室　全年無休

花蓮原民木雕競賽　林明德「傳唱」獲首獎獨得12萬

花蓮幸福聖誕城市集免帶現金可消費　限量5萬Q幣上網搶

2019移民節在台南！　吳道遠神父卓越貢獻獲表揚

他徘徊部落動機不明引恐慌　泰武警查結果是…失智協尋人口

特色展覽搭配光雕水舞秀　故宮南院迎來百萬觀眾

YouBike新會員改實名制自動投保　新北再增新莊、汐止2站

新北「小綠人轉大人」穩重不跑了　長者過馬路看更清楚

新北耶誕城主燈換新裝　3D「狂想篇」光雕投影秀驚豔全場

老嫗滿口日語求助無門　枋警善用肢體語言協助返家

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

南湖大山、雪山、合歡山飄初雪！　民眾興奮見銀白世界：剛好逢假日

遊覽車司機辛苦了！三仙台遊憩區設置專用休息室　全年無休

花蓮原民木雕競賽　林明德「傳唱」獲首獎獨得12萬

花蓮幸福聖誕城市集免帶現金可消費　限量5萬Q幣上網搶

2019移民節在台南！　吳道遠神父卓越貢獻獲表揚

他徘徊部落動機不明引恐慌　泰武警查結果是…失智協尋人口

特色展覽搭配光雕水舞秀　故宮南院迎來百萬觀眾

YouBike新會員改實名制自動投保　新北再增新莊、汐止2站

新北「小綠人轉大人」穩重不跑了　長者過馬路看更清楚

新北耶誕城主燈換新裝　3D「狂想篇」光雕投影秀驚豔全場

老嫗滿口日語求助無門　枋警善用肢體語言協助返家

謝和弦撂狠話「祝福妳有新的美好人生」　網嚇慘：是不要謝太太了？

王浩宇批「比王淺秋扯1000倍」　蔡壁如感謝綠黨：我都不知道我有年終

反制美國限制陸外交官！華春瑩：即日起對美方採取對等做法

快訊／英國海軍「企業號」測量船航經台海　國防部全程掌握

韓國瑜競選小物組合開賣！黑米魯T恤、帽子內容超豐富　加碼幸運數字抽簽名

「兩岸網絡視聽作品創作大賽」拉開序幕　11部台灣作品入圍

男友改送這個就對了！ 雪寶、艾莎捆成可愛玩偶花束，女神泫雅收到也超愛

葉毓蘭質疑女警穿便衣對付陳宜民　817字嗆網友「讀懂再來吠」

公鹿28分屠殺快艇奪14連勝　雷納德、喬治僅合拿30分

承德避暑山莊發現300恐龍腳印　「鋪路石板」藏侏羅紀秘密！

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

快訊／彰師大前5車撞　女駕駛無法動彈

3男到台東海邊衝浪　上岸竟少1人　

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

寒流南下天氣冷颯颯　韓國瑜募款餐會熱噗噗

台南有熊出沒？巨大腳印驚動議長

老嫗滿口日語　枋警肢體語言協助返家

單親媽背1歲兒賣烤地瓜　想讓女兒回到身邊

清水岩溫泉露營區　2020年啟用

病翁付不出醫藥費台電雪中送炭

蘆竹海港路破大洞　警拉封鎖線

AI Taoyuan-2019國際新創機器人節　桃園開幕

徘徊部落引恐慌　泰武警查是協尋人口

最正空姐愛吃雨來菇　投人產業入選百大青農　

更多熱門

相關新聞

麵包師「一條吐司切111片」　平均厚度1.08mm

麵包師「一條吐司切111片」　平均厚度1.08mm

本站去年新聞《一條吐司切成88份透光薄片！神級女麵包師：下次破90》指出，日本千葉縣一名女麵包師上島以「薄切吐司」神技爆紅，當時她成功將一條土司切成88片，放在桌上薄到可以透視桌面圖案。不過今年她的神技又更上一層樓，月初時成功挑戰切超過100片，平均一片的厚度僅有1.08毫米，令人嘆為觀止。

蔡明海屏東工藝家展出《刻話溫情》

蔡明海屏東工藝家展出《刻話溫情》

台東設計中心傳捷報

台東設計中心傳捷報

台糖土地原民優先使用　第一期釋出115公頃

台糖土地原民優先使用　第一期釋出115公頃

大雨趕不走　台東群星會歌迷陪伴到最後

大雨趕不走　台東群星會歌迷陪伴到最後

關鍵字：

原民木雕林明德傳唱首獎刀工

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

牙痛拖了5年！男歌手深夜「突吐血身亡」

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」！

新娘房狹如摸乳巷！新人：明要訂婚了

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

YouTuber網紅阿滴違反勞基法　遭北市勞動局開罰4萬

爆乳網紅「激凸逛街」實驗　路人表情逐漸「變了」

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面