花蓮原民木雕競賽　林明德「傳唱」獲首獎獨得12萬

▲▼獲得第一名的林明德作品「傳唱」細膩的工法及栩栩如生的神韻彷彿真實地出現在眼前一般。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「108年花蓮縣原住民族木雕競賽頒獎記者會」6日於縣府大禮堂舉行，現場展示31件栩栩如生的原民木雕，呈現傳統木雕藝術與高超的雕工水準。經過評審團專業評選，計有12件作品入選，首獎為木雕師林明德的作品「傳唱」、貳獎及參獎分別由陳權榮木雕師的「部落文化與現代科技」、王茹霖木雕師的「Payi的期望」榮獲殊榮。

今年參賽作品共31件，參賽人數創歷年最高紀錄，首獎獎金12萬、貳獎8萬、參獎5萬、優選3萬及佳作2萬，總獎金達46萬元整，競賽獎金於歷屆木雕競賽中堪稱是高額，吸引眾多木雕好手參賽。

本屆木雕競賽參賽作品透過日常生活的創意發想，呈現出平日捕魚、狩獵、豐收及樂舞等生活，藉由各種不同的木材，展現原住民族生活文化及不同面向，從雕刻作品中可發現傳統智慧與豐美的生命力。其中，獲得首獎的木雕師林明德，作品「傳唱」傳遞豐年祭時，老頭目牽著兒孫的手在豐年祭中帶動舞蹈，也期望領唱的傳統在祖孫3代中，代代相傳。

▲▼貳獎及參獎分別由陳權榮木雕師的「部落文化與現代科技」、王茹霖木雕師的「Payi的期望」。

多年來花蓮縣政府對於推動原住民族傳統木雕工藝發展始終不遺餘力，透過每年舉辦木雕競賽互相切磋學習，期盼提升原民木雕創作技藝，使這項傳統工藝成為兼具觀賞與商業價值的藝術品，同時冀望有朝一日能夠接軌國際。此次獲獎作品將收藏於花蓮台灣原住民族文化館隆重展期1個月。

擔任此次評審的重要傳統工藝保存者施鎮洋先生勉勵，一件作品的良窳，除了技術層面外，作品本身的內在美也很重要。他建議木雕少用砂紙，避免磨掉刀痕，刀工要很精準並保留，且須慎重運用、挑選材料，如此才能呈現作品之美。他提到，這次的首獎是所有評審心中公認的第1名，有絕佳的視覺效果，看起來相當生動，且比例漂亮。

此次評審邀請到曾獲文建會、文化部頒贈重要傳統工藝保存者人間國寶施鎮洋先生、文建會邀請於紐約、巴黎中華新聞文化中心台北藝廊義大利國立東方博物館法國若曼第La Rochelle 「農曆春節─馬年特展」展出的楊永在先生、台東縣都蘭鄉的蘭山劇團團長希巨‧蘇飛先生，同時為在地著名的木雕工藝師，以及東華大學原住民族樂舞與藝術學士學位學程副教授王昱心、藝術創意產業學系林淑雅教授等人擔任評審，作品獲得專家評審的高度肯定，細膩的工法及栩栩如生的神韻彷彿真實地出現在眼前一般。

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