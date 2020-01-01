元旦健走迎新年　活力海巡齊向前

▲海巡署南部分署第六岸巡隊響應枋寮獅子會舉辦「健康枋寮元旦健走暨獅子會2019-2020年度六大主題宣導活動」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署第六岸巡隊響應枋寮獅子會舉辦「健康枋寮元旦健走暨獅子會2019-2020年度六大主題宣導活動」，號召單位28位同仁共襄盛舉，並派出人才招募小組駐點，為地方活動增添色彩。

▲▼招募、元旦健走。

枋寮獅子會長期熱心地方公益活動，以行動力關懷這塊土地，凝聚枋寮地方向心力。該獅子會於2020年元旦舉辦健走活動，路線全長5公里，參與民眾除了可透過健走運動促進身心健康外，另可以沿路欣賞枋寮美麗的海岸線。

南部分署第六岸巡隊以行動力挺地方盛事，號召單位熱血同仁共同參與健走活動，以健康及微笑迎接新的一年；並派出人才招募小組到現場駐點，與民眾宣傳人才招募及報案專線「118」資訊，帥氣的制服也成為會場的ㄧ大亮點，吸引許多民眾前來詢問，並歡迎有志青年前來報名。



南部分署第六岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，平時均熱心參與地方活動，為地方盡一份心力，且秉持「運動可以突破自我，促進身心健康」的觀念，呼籲國人應維持規律的運動習慣，以培養強迫體能；另民眾如有任何需要救助之情事，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打海巡署「118」24小時免付費服務專線。

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