108年公費留考130人上榜　錄取率21.9%創歷年新高

▲教育部公告108年公費留學考試錄取名單。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前公告108年公費留學考試錄取名單，考試筆、面試成績單將於明（2日）寄發。根據教育部統計，今年共593人報考，進入面試人數186名，面試到考人數183名，總計錄取130名，平均錄取率為21.9%，創歷年新高。

該次公費留學錄取名單「一般公費留學」錄取99名、「勵學優秀公費留學」錄取3名、「原住民公費留學」錄取13名、「身心障礙公費留學」錄取5名及「赴新南向國家公費留學」錄取10名。

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教育部表示，為配合政府推動「新南向政策」，培育我國熟稔該地區的高階人才，今年「赴新南向國家公費留學」，錄取語言、宗教/哲學、東南亞研究、電影、非物質文化資產、東南亞/南亞法制、高齡社會等7個學門10名考生，預定赴越南、泰國、印度、菲律賓及印尼等國家留學。





▲108年公費留考130人上榜。（圖／記者李毓康攝）

另外，今年度原住民公費留學預定錄取名額10名，實際錄取13名，較預定錄取名額增加3名，占錄取名額之10%，藉以加強鼓勵原住民族學生出國進修，俾培育各專業領域之原住民族高階人才。教育部說明，本年錄取的原住民公費留學生出國進修研究領域除了原住民族教育及原住民族文化之外，也包括了南亞國際關係、公部門人力資源管理、電影、藝術治療、長期照護、第三部門、犯罪行為、永續城鄉規劃、化學及醫學等共計12個不同的專業領域。

教育部提醒，公費留學考試線上報名資訊網站設有成績查詢系統，考生可逕行上網查詢成績。公費留學考試錄取名單另公布於教育部全球資訊網。

考生如對成績有疑義，可於接獲成績單寄發次日起10日內（13日前）填寫「面試成績複查申請書暨查復表」申請複查成績（以郵戳為憑，遇例假日順延至第1個工作日，即1月13日前），並檢附原成績單影本、貼足掛號回函郵資，以通信方式向教育部行政協助單位國立台灣大學教務處研究生教務組提出申請，逾期不予受理，申請複查成績以一次為限。如有其他疑問，歡迎來電洽詢：（02）7736-6733。

