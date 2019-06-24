長榮中學推動俄文全台獨有 3位畢業生正取公費留學考試

▲台南市長榮中學推動俄文有成，3位畢業生正取公費留學考試，校方欣喜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學和崑山科技大學合作「教育部高中學生預修大學學分專班」計畫已達4年之久，2019年有三位畢業生參加俄文公費留學考試，取得正取，校方十分欣喜。



許弘毅同學今年以全國唯一大一新生資格，參加教育部俄羅斯語言交換公費甄選，獲得正取資格，9月將前往莫斯科國立師範大學就讀；童璟崴參加崑科大俄文課程，經過1年的苦讀，今年考取烏拉爾聯邦大學的公費生資格；長中校友施柏豪回到本校跟學弟妹一同學習，同樣考取烏拉爾聯邦大學的公費生資格。

校方表示，長中十分重視國際化推展，認為俄國為國際間非常重要的合作夥伴，積極鼓勵學生參與計畫，上課的同時，讓崑山科大同學一起到校參加俄文課程，創造大學與高中共學的環境，在師長苦心經營下，在今年開花結果，為長中交出第二外語推廣的亮眼成績。

教育部俄羅斯公費留學獎學金向來競爭非常激烈，每年來自於全國各大專校院優異的學生同時競爭，非語言系的高中職學生能夠獲得肯定，實屬不易，3位長榮的畢業生將獲得國內教育部補助全額機票、生活費外，俄方學校則提供了學費及住宿等各項獎學金。