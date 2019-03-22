北科大冷凍空調甲級證照錄取率傲視全台　畢業生年薪破百萬

▲北科大高考技師操作儀器，可與手機藍芽連動。（圖／北科大提供）

記者崔至雲／台北報導

考選部專技高考「冷凍空調工程技師」類科日前放榜，新科榜首歐晉祺表示，就讀高工時，曾對未來迷惘，高二時偶然得知台北科大能源與冷凍空調工程系開設產學訓專班，提供一網打盡學歷、證照、就業的絕佳機會，如今他自產學訓專班畢業才短短半年多，已是榮登高考技師新科狀元的設計工程師。

台北科大22日上午舉辦能源與冷凍空調工程系產學訓專班人才培育成果記者會，校長王錫福指出，今年產學訓專班一舉囊括高考冷凍空調工程技師的榜首及探花，共有4位畢業生考取技師資格；而在最難考的甲級冷凍空調裝修技術士檢定，近五年全國總共只發出不到百張甲級證照，錄取率不到10%，該校產學訓專班學生就拿下21張甲級證照，占五分之一強，實績足以證明台北科大在冷凍空調領域奠定技職龍頭地位。

請繼續往下閱讀...

▲北科大高考技師操作儀器。（圖／北科大提供）

王錫福表示，第一屆產學訓專班取得冷凍空調裝修甲級證照的畢業生平均年薪高達75萬元，其中二位畢業生年薪更突破百萬元，顯示台北科大透過產學合作與職能訓練，培育出的冷凍空調裝修專業技術人才炙手可熱，不僅滿足市場需求、為社會創造價值，同時也符合亞太經濟合作組織致力弭平產學落差、改善青年就業的國際趨勢。

勞動部勞動力發展署署長黃秋桂表示，勞動部攜手教育部合作開辦產學訓專班，學生大一在勞動力發展署所屬各分署接受專業訓練、考取技術證照，培養進入就業市場的技能；大二至大四至企業工作，強化實務經驗，利用夜間及周末返回學校修習理論課程，畢業時即取得學歷、證照及三年的工作經驗，透過產學訓專班「做中學、學中做」的訓練模式，縮短學用落差，不僅為企業培訓合適人才，也為學生開創絕佳的就業途徑。

▲北科大指出，甲級冷凍空調裝修技術士檢定難度超高，近5年全國僅78人考取證照、錄取率不到一成，其中有21人、5分之一是北科大學生。（圖／北科大提供）

台北科大能源系產學訓專班主任鄭鴻斌指出，迄今該專班招收6屆共320位學生，已有逾9成學生順利取得冷凍空調裝修乙級證照，畢業後學生也持續進修，考取台灣大學碩士班、交通大學碩士班、台北科技大學碩士班及碩士在職專班，補全不足的學識理論。

新科技師榜首歐晉祺也到場分享求學心得及「榜首」秘訣，他表示，大一在勞動力發展署桃竹苗分署受訓，他便順利考取冷凍空調乙級證照；大二起透過台北科大媒合，他進入恆河能源環控公司工作，從工地現場一步一腳印學起，一路接觸監工、設計圖面繪製、與客戶溝通等，累積實務經驗，同期間，平日夜間及周末仍馬不停蹄返回台北科大研讀理論知識，也在台北科大進修推廣部修習冷凍空調工程技師相關課程。

歐晉祺透露，當時專技高考考題問到熱能驅動之冷凍循環式的空調系統，他立即運用學校及職場所學下筆，成功拿到高分，今年3月初他甫順利錄取亞翔工程的設計工程師一職，卻不以此自滿，繼續準備電機工程技師高考，期許有朝一日能自己開業，收入有機會上看數百萬元。

