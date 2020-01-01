嘉義市跨年晚會抽電動機車T型舞台　秀蘭瑪雅美聲登場

▲嘉義市跨年晚會。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「迎接2020全嘉藝起來跨年晚會」31日晚間於嘉義市立體育場舉行，首創T型舞台，由美聲天后秀蘭瑪雅與北興國中80人管樂團、曼斯特舞團跨界演出，還有嘉義在地歌手張語噥、金曲獎得主廖士賢、董事長樂團與曾沛慈等精彩表演。2019年的最後一分鐘，由民眾募集60張溫馨歡樂照片串連「我愛嘉義」，市長黃敏惠與現場觀眾一同開心倒數，送走2019、迎接2020年。

▲ 跨年晚會倒數噴彩帶。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠祝賀大家新年快樂，她說，今晚我們看到體育場爆滿的人潮以及眾多貴賓，我們充滿了感恩。我們即將告別2019年，2020就是「愛你愛妳」，嘉義市就在北回歸線上，235就代表著「愛上我」，我愛嘉義市的真愛密碼就是「52+14」，加在一起就是66大順。感謝過去所有人的努力，未來大家也要手牽手、心連心，一起努力勇敢向前走。

▲跨年晚會抽出電動機車。（圖／嘉義市政府提供）

跨年晚會摸彩大獎由黃敏惠抽出gogoro電動機車，以及福添福社會福利慈善基金會、山興企業行、財團法人九華山地藏庵、嘉邑城隍廟、嘉義文財殿各贊助電動自行車1部。

▲嘉義市跨年晚會空拍。（圖／嘉義市政府提供）

晚會連續6.5小時精彩演出不間斷。不但邀請「一鏡到底」街舞表演，並由嘉義藝人GINO（民視舞力全開主持人）與入圍金鐘獎綜藝主持人獎巴鈺聯合主持。表演有董事長樂團、影歌雙棲溫柔女聲-曾沛慈、嘉義傑出市民也是今年金曲獎得主-廖士賢老師、宅男女神-豆花蔡黃汝，金曲獎最佳新人入圍-王豔薇、超偶冠軍-張語噥、五月天阿信力捧的創作才子黃奕儒及來自內蒙古戰旗樂隊等，最後由市長黃敏惠和董事長樂團、曾沛慈和大家一起歡樂倒數，迎接「2020年愛妳愛你」的第一天。會場周邊還有滿滿的觀光美食攤位，讓您感受嘉義市跨年夜的熱情活力。

今年跨年晚會突破往年型態，不但首創T型舞台，並打造巨星演唱會等級舞台燈光音響，現場400吋大型LED螢幕以及3座300吋大型布幕，讓觀眾享受視覺與聽覺的震撼。晚間7點開始現場節目直播，由世新電視49台全程轉播，同時勇媽黃敏惠粉絲團及youtube也有同步網路直播，讓觀眾不管身在何處，隨時可透過電視機、電腦及手機同步收看。

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