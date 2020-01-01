登門恐嚇「放火燒你全家」！色男拉進房內強吻硬上…她狂掙扎還被揍頭





▲男子先性侵得逞，再恐嚇對方說出去會「放火燒全家」。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者陳羿妏／台東報導

台東潘姓老闆趁同桌吃飯的友人小蕙（化名）獨自去廁所之際，竟大起色心尾隨，將對方整個人拉進房間內，先是上下其手後，被女子拒絕還打人，最後以口交、指侵的方式得逞，事後還恐嚇小蕙與母親「不准亂說話，小心會放火燒你全家」。台東地院審理，依強制性交罪判潘男有期徒刑3年4個月；恐嚇部分則判4個月，得易科罰金12萬元。



判決指出，2019年3月時潘男與小蕙及兩名友人一起吃飯，但他卻心懷不軌趁小蕙要去上廁所時，偷偷尾隨在後，先是以雙手環抱對方，再把人拉進房間內，不顧小蕙強力反抗與掙扎，硬脫女子上衣，強吻摸胸還毆打頭部，最後逼迫口交、指侵得逞，事後小蕙假藉上廁所之名，裸上身逃離現場，立即報警處理。

事發隔天，潘男竟直奔小蕙家，直接向女子和對方母親恐嚇封口，表示若不服從，「會放火燒全家」，聽完讓小蕙與母親感到十分恐懼。台東地院審理，認為潘男為逞一己性慾，違反對方意願性侵得逞，並恐嚇不得說出惡行，造成小蕙身心受創，依強制性交罪戰判有期徒刑3年4個月，以及恐嚇危害安全罪判4個月，得易科罰金12萬元。

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