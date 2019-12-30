猛砍11刀臉書還PO「快點死」！好心鄰勸架慘流血…嘉義惡男下場曝





▲陶男持檳榔刀砍傷鄰居11刀被判有期徒刑6年。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

陶姓製茶師傅今年6月在嘉義縣中埔鄉隆興下厝仔村毆打父親，並持刀猛砍勸架的張姓鄰居11刀，造成張男有多處傷口且臟器破裂，而陶男被送往警局時，還在臉書打卡「快點死」，嘉義地院審理，認為陶男樂見鄰居去逝，依殺人未遂罪判有期徒刑6年。全案可上訴。

據悉，陶男在今年6月13日晚間因持鐵棒追打吠叫的野狗，遭父親上前阻止，他卻不理會，還拿出另一根鐵棒攻擊父親，此時住附近的張男出面要勸架，竟變成陶男的攻擊對象，陶男持檳榔刀爆砍11刀，造成張男胸部、背部、腹部皆有開放性傷口，產生大量出血，所幸警方獲報後將人送醫搶救沒有大礙。

陶男是村裡的頭痛人物、有名的｢惡霸｣，常在村裡到處與人結怨，惹事生非，但他曾因為車禍頭部損傷而性格大變，由法院送他前往醫院鑑定時，報告指出他具自我中心及反抗權威的傾向，在面對困難時較以逃避方式處理，難以解決衝動、憤怒情緒，患焦慮、人際疏離及部分妄想症狀。

事後陶男坦承，案發當時自己失去理智、無法控制情緒，但他強烈攻擊鄰居後被帶往警局時，竟使用臉書PO文「希望你在聖瑪」、「快點死」，讓法官認為他樂見張男死亡，有殺害的主觀故意，嘉義地院審理，依殺人未遂罪判有期徒刑6年。全案可上訴。



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