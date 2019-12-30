「搓湯圓」當選無效！基隆女里長30萬勸退對手　辦餐會辯「社區發展」　

▲選舉將近，每一票都很重要，可能出現賄選情形。（示意圖／本報資料照）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆市中正區砂子里里長曾秀菁在2018年九合一大選中高票當選，卻被挖出她在選舉期間以「搓湯圓」的方式勸退同樣想參選里長的陳姓男子，補貼對方30萬元，再辦理餐敘活動，一審被依違反公職人員選舉罷免法，判處有期徒刑4年2月，她不服再上訴，檢方另告當選無效，基隆地院審理，確認曾女賄選一事，判當選無效。全案仍可上訴。

曾秀菁在2017年3月得知同一里的陳男也有意參選，與前夫商量後，竟然拿出30萬元想勸對手棄選，對方當下雖無立即回應，但隔月後透過友人轉交賄選金，陳男因此達成協議退出參選。除此之外曾女更假藉招募會員加入砂子關懷協會的名義，請2名樁腳協助邀請非會員在海產店用餐，以尋求里民支持，檢察官雖在選前已依法起訴她，但最後仍高票當選。

曾女辯稱，她當時是因為擔任社區主委，為發展社區總體營造的公共事務才會辦理餐敘活動，且當時餐會現場除里民外，其他候選人與政商人士也有出席。基隆地院審理，一審依違反公職人員選舉罷免法，判曾女有期徒刑4年2月，褫奪公權4年，檢方另提告訴，基隆地院近日判曾女當選無效。全案仍可上訴。

▲曾秀菁里長選舉當選無效。（圖／翻攝曾秀菁臉書）

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