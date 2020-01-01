選舉較勁濃厚！　彰化藍綠候選人穿戰袍參加元旦升旗　

▲彰化慶祝元旦升旗，立委候選人較勁意味濃厚。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府慶祝2020中華民國元旦，彰化第二選區的立委候選人張瀚天及黃玉芬都穿著戰袍到場參加，而議員曹嘉豪及彰化市長林世賢也穿起支持挺韓國瑜、挺綠蔡英文的飛行夾克到場，雖然是參加升旗典禮，但選舉較勁意味仍相當的濃厚，一旁的縣民則沉浸在典禮的喜悅當中，絲毫不受選舉影響。

▲立委候選人張瀚天與黃玉芬同框較勁意味濃厚。（圖／記者唐詠絮攝）

這場名為「升旗‧派對‧爆米花」的升旗典禮，一早縣府前廣場便聚集許多民眾排隊等著要領國旗氣球及小國旗的民眾，主辦單位很貼心的為民眾準備熱薑茶及熱咖啡為民眾趨寒，廣場前洋溢在紅通通的喜悅中。

▲彰化市長林世賢也穿著戰袍出現。（圖／記者唐詠絮攝）

不多久不分區立委候選人黃玉芬與國民黨立委候選人張瀚天便到場，與民眾握手寒暄。而司儀在致詞時稱呼為縣議員張瀚天及前縣議員黃玉芬，很有技巧的避過了「立委候選人」的名諱。

選舉進入倒數，昨天綠營副總統候選人賴清德才陪同黃秀芳拜票，與張瀚天及黃玉芬三人實力不相上下，第二選區選情相對緊張，候選人當然不放過每一個可以亮相的機會，爭取更多選民的認同。

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