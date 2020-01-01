　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酒店辣妹成乩童！被「古曼童」反噬結緣三太子　信眾完事狂加好友

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖、文／鏡週刊

電視影集《通靈少女》叫好又叫座，現實生活中也有一名具通靈能力的正妹乩童，在各大宮廟替信眾解決疑難雜症。今年22歲的陳韻捷，長相甜美、身材火辣，曾是酒店小姐，曾因為供養泰國的「古曼童」遭小鬼反噬，被三太子救回一命，最後因緣際會成了神明代言人。

▲「桌頭」晴晴替正妹乩童陳韻捷圍上肚兜，準備開始辦事。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

現在的她，白天做網拍生意，晚上則替三太子服務信眾。為了一探究竟，本刊全程直擊她「辦事」過程，問事的信眾都認為，正妹乩童說得很準、十分靈驗。
 
長相甜美、身材火辣的陳韻捷曾是酒店小姐，目前經營網拍事業。（翻攝臉書）

12月底某天晚間，新北市中和區一間宮廟，正妹乩童與另一名正妹「桌頭」，正聚精會神地為待會的「辦事」做準備。二個女生長相甜美、身材火辣，實在很難將她們與傳統的乩童聯想在一起。

一切準備就緒後，穿著「辦事裝」的正妹乩童在神桌前靜坐，不時打嗝，隨著打嗝聲越來越急促，一旁的桌頭突然說：「三太子降駕了！」

三太子附身正妹乩童後，吵著要吃棒棒糖、喝養樂多，才肯辦事。
 
正妹乩童手拿毛筆、蘸上硃砂墨，在空中揮舞，準備替信眾開符令。

此時，正妹乩童站起身來，就在眾人目瞪口呆之際，桌頭開始熟練地替她圍上肚兜、綁好頭髮，接著乩童緩緩坐在神桌前，正式開始辦事。正妹乩童先是四處張望，然後指著攝影機問：「為什麼要拍我？」

古曼童娃娃多是將早夭的嬰兒或人骨，配上屍油，經泰國高僧施法製作而成。（翻攝網路）

本刊記者說明來意後，附身在正妹乩童的「三太子」欣然接受，還擺出許多可愛姿勢，要求本刊：「一定要拍得帥！」模樣十分逗趣。

今年22歲的陳韻捷，長相甜美、身材火辣，曾是酒店小姐，曾因為供養泰國的「古曼童」遭小鬼反噬，被三太子救回一命，最後因緣際會成了神明代言人。

陳韻捷目前白天從事服飾網拍直播，在她的臉書上，有不少穿著比基尼的火辣照片，至於桌頭晴晴，比陳小2歲，當初因為應徵直播小編，成了陳的生意夥伴，也因緣際會當起了陳的桌頭。
晴晴（圖）因應徵直播小編，最後成了陳韻捷的「桌頭」。（晴晴提供）

「一切隨緣，都是神明的安排！」晴晴表示，自從她當了桌頭，整個人的運氣都變好了，因為二人從事網拍、工作時間彈性，只要有宮廟或是信眾有需要，她們就會去宮廟辦事、服務信眾。

陳韻捷的臉書上，有不少火辣的照片。（翻攝臉書）

因為兩人長相甜美、可愛，不少信中在得到神明解答後，在私下還紛紛搶著要與美女乩童和正妹桌頭拍照加臉書好友，但是這兩位為神明服務的正妹，都已經結婚！不過稚嫩的臉龐與美麗的臉孔，還是讓不少信徒難以將他們與傳統的乩童做聯想。


更多鏡週刊報導
【酒店辣妹成乩童2】健康、感情有問必答　三太子辦事必備3樣囝仔味
【酒店辣妹成乩童3】為發大財養小鬼　正妹慘遭嬰靈反噬發狂
【酒店辣妹成乩童4】乩童桌頭都好辣　信眾問完事求加好友

ET快訊
孫道存服完3年刑出獄又裁定羈押禁見！無縫轉看守所過新年
歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」　網狂轟：沒文化真可怕
影片曝！韓國瑜高雄跨年晚會致詞　民眾怒吼下台狂比「倒讚」..
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酒店辣妹成乩童！被「古曼童」反噬結緣三太子　信眾完事狂加好友

伯朗咖啡淡水門市1月底退出　員工爆：全台撤10店、跨年前裁員

老油廠大亂鬥！險被市場派淘空　福懋油公司派重掌經營權

荷包要顧好！2020「新制懶人包」一次看　基本工資↑、9縣市百貨禁免洗餐具

性工作者驗出愛滋認了：曾無套壞壞　「竹苗、雲林」尋芳客快篩檢

2020首波冷氣團報到！驟冷11.8℃　下次變天時間曝

快訊／3:10搖一大下！花蓮近海4.8極淺層地震　大台北有感地殼晃動

跨年夜載客突破300萬　北捷2020年凌晨公布：比去年多68萬人

101晚會散場塞爆直擊　北捷「3線離場」避人潮…潮天團出任務

升級冷氣團！苗栗以北大降溫「剩11°C」　濕冷→乾冷有感凍一天

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

安心亞台中跨年「胸前拉鍊」險彈開！　「16分鐘不斷電」電音趴non stop

酒店辣妹成乩童！被「古曼童」反噬結緣三太子　信眾完事狂加好友

伯朗咖啡淡水門市1月底退出　員工爆：全台撤10店、跨年前裁員

老油廠大亂鬥！險被市場派淘空　福懋油公司派重掌經營權

荷包要顧好！2020「新制懶人包」一次看　基本工資↑、9縣市百貨禁免洗餐具

性工作者驗出愛滋認了：曾無套壞壞　「竹苗、雲林」尋芳客快篩檢

2020首波冷氣團報到！驟冷11.8℃　下次變天時間曝

快訊／3:10搖一大下！花蓮近海4.8極淺層地震　大台北有感地殼晃動

跨年夜載客突破300萬　北捷2020年凌晨公布：比去年多68萬人

101晚會散場塞爆直擊　北捷「3線離場」避人潮…潮天團出任務

升級冷氣團！苗栗以北大降溫「剩11°C」　濕冷→乾冷有感凍一天

《反滲透法》定義不明　學者憂：兩岸學術交流也受影響

孫道存服完3年刑出獄…涉侵占裁定羈押禁見「無縫轉看守所過新年」

選舉較勁濃厚！　彰化藍綠候選人穿戰袍參加元旦升旗　

韓國瑜連趕2場高雄元旦升旗　「這套衣服」在紅藍白國旗裝中更出色！

巨無霸猩猩現身花蓮！超萌「稻草藝術節」開跑　17座療癒稻草動物隨你拍

紅通通！彰化縣府元旦升旗上千名眾參加　王惠美：打造幸福宜居城市

港警2020第7分鐘發射催淚彈！作家鄧小樺「路過」被射中…左眼受傷滿臉血

郭台銘批反滲透法「權力的暴行」　籲別讓國會一黨獨大　

華聞快遞／廣東印發加快發展海洋六大產業行動方案

私密處別用水柱衝！專家曝「妹妹老化」超虐洗法：肥皂＝殺菌大忌

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

101煙火迎2020　《ETtoday》祝新年快樂

性工作者驗出愛滋　竹苗、雲林中鏢

2020首波冷氣團報到　下次變天時間曝

即／3:10搖一大下！花蓮4.8極淺層地震

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！

升級冷氣團！苗栗以北降剩11°C

跨年接兵單！桃園哥爽喊：不用苦惱了

寶寶半夜哭鬧突安靜　母衝回房間…阿祖說原因：別害怕

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

兩寶媽叫外送付1070元：他一直跟我對不起　心疼原因曝

即／悠遊卡驚傳大當機　捷運全線運量破200萬

101晚會散場塞爆　北捷3線離場避人潮

酒店妹變「通靈少女」　三太子附身正妹耍萌

幫媽媽大掃除　她廚房掃一包錢嗨翻

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

快訊／恭喜！包小松愛主播張雅婷13年「晉升人夫」

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

Bella跨年前PO高以翔合照：你的愛讓我生命完整

泫雅舞台「上下交疊男友」摩擦

謝和弦苗栗跨年飆唱《謝謝妳愛我》炸翻全場！

交往6年「女神收割機」老婆曝光！

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面