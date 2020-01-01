酒店辣妹成乩童！被「古曼童」反噬結緣三太子　信眾完事狂加好友

圖、文／鏡週刊

電視影集《通靈少女》叫好又叫座，現實生活中也有一名具通靈能力的正妹乩童，在各大宮廟替信眾解決疑難雜症。今年22歲的陳韻捷，長相甜美、身材火辣，曾是酒店小姐，曾因為供養泰國的「古曼童」遭小鬼反噬，被三太子救回一命，最後因緣際會成了神明代言人。

▲「桌頭」晴晴替正妹乩童陳韻捷圍上肚兜，準備開始辦事。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

現在的她，白天做網拍生意，晚上則替三太子服務信眾。為了一探究竟，本刊全程直擊她「辦事」過程，問事的信眾都認為，正妹乩童說得很準、十分靈驗。

12月底某天晚間，新北市中和區一間宮廟，正妹乩童與另一名正妹「桌頭」，正聚精會神地為待會的「辦事」做準備。二個女生長相甜美、身材火辣，實在很難將她們與傳統的乩童聯想在一起。

一切準備就緒後，穿著「辦事裝」的正妹乩童在神桌前靜坐，不時打嗝，隨著打嗝聲越來越急促，一旁的桌頭突然說：「三太子降駕了！」

此時，正妹乩童站起身來，就在眾人目瞪口呆之際，桌頭開始熟練地替她圍上肚兜、綁好頭髮，接著乩童緩緩坐在神桌前，正式開始辦事。正妹乩童先是四處張望，然後指著攝影機問：「為什麼要拍我？」

本刊記者說明來意後，附身在正妹乩童的「三太子」欣然接受，還擺出許多可愛姿勢，要求本刊：「一定要拍得帥！」模樣十分逗趣。

今年22歲的陳韻捷，長相甜美、身材火辣，曾是酒店小姐，曾因為供養泰國的「古曼童」遭小鬼反噬，被三太子救回一命，最後因緣際會成了神明代言人。

陳韻捷目前白天從事服飾網拍直播，在她的臉書上，有不少穿著比基尼的火辣照片，至於桌頭晴晴，比陳小2歲，當初因為應徵直播小編，成了陳的生意夥伴，也因緣際會當起了陳的桌頭。

「一切隨緣，都是神明的安排！」晴晴表示，自從她當了桌頭，整個人的運氣都變好了，因為二人從事網拍、工作時間彈性，只要有宮廟或是信眾有需要，她們就會去宮廟辦事、服務信眾。

因為兩人長相甜美、可愛，不少信中在得到神明解答後，在私下還紛紛搶著要與美女乩童和正妹桌頭拍照加臉書好友，但是這兩位為神明服務的正妹，都已經結婚！不過稚嫩的臉龐與美麗的臉孔，還是讓不少信徒難以將他們與傳統的乩童做聯想。



更多鏡週刊報導

【酒店辣妹成乩童2】健康、感情有問必答 三太子辦事必備3樣囝仔味

【酒店辣妹成乩童3】為發大財養小鬼 正妹慘遭嬰靈反噬發狂

【酒店辣妹成乩童4】乩童桌頭都好辣 信眾問完事求加好友