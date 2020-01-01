紅通通！彰化縣府元旦升旗上千名眾參加　王惠美：打造幸福宜居城市

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府慶祝2020元旦升旗典禮活動，超有「鼠」年味！清晨有上千民眾手拿國旗、氣球擠在廣場前，一片紅通通的，極為熱鬧，彰化縣長王惠美頭戴米老鼠造型髮箍與救國團彰化縣團委會主委楊友仁及來自各機關、團體、社區等各界代表帶領參加的民眾一起升旗，唱著國歌向國旗致敬，歡度中華民國109年元旦。

▲彰化縣府元旦升旗喜氣洋洋。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美致詞鼠年寶寶也站在一旁。（圖／記者唐詠絮攝）

同時為歡慶2020的到來，縣府也製作了1個大蛋糕，要為43名在元旦誕生的縣民一起慶生，唱生日快樂歌，現場充滿了喜氣。

王惠美接受媒體聯訪時強調，最主要希望新的一年平安賺大錢，今年是2020，也就是愛你愛你，我相信今年會更加的幸福，縣府也致力於打造一個健康長壽縣市，也打造一個幸福的宜居城市。

▲彰化縣府元旦升旗玩偶齊聚。（圖／記者唐詠絮攝）

以下為縣長王惠美致詞演說全文：

今天是109年第一天，縣府與各界共同舉辦元旦升旗典禮，一起高唱國歌，用朝氣、用活力迎接新的一年，今年是109年、西元2020元，2020諧音是「愛你愛你」，相信將充滿信心與活力，與所有的朋友們一起共創美好未來。

回顧過去一年，她與縣府團隊努力爭取彰化市鐵路高架化並通過交通部審核，還有6棟長照社福大樓以及彰化市人本城區環境整合計畫、烏溪遊憩廊道自行車計畫、番雅溝花壇排水等重大區域排水改善，另外，縣政團隊共推出21個全國首創，目前局處業務推動獲中央首獎肯定已有37項，用踏實的腳步、負責的態度加速發展各項建設，彰化縣逐步朝向宜居城市邁進。

邁向嶄新的一年，未來的重點將持續健全交通路網，積極推動「一軸一環雙樞紐」交通計畫，平衡彰南、彰北的大眾運輸工具，串聯產業園區跟工業區的交通，同時加速彰化市鐵路高架化，打通交通的任督二脈。

在產業經濟方面，我們積極推動中科二林園區、二林精密機械產業園區、打鐵厝產業園區開發計畫，也推動「地方型SBIR計畫」，協助縣內小型企業，將AIoT及智慧製造等應用在創新研發，銜接國際5G趨勢，讓產業永續發展，並成立青年職涯發展中心，規劃青年返鄉就業專案，讓年輕人可以在地就業，陪伴我們的長輩。社會福利方面，持續興建綜合型的長照社福大樓，還有育兒親子館、家庭福利服務中心及社區照顧關懷據點，讓長者及幼兒獲得更完善的照護。

在教育方面，積極推動智慧聯網科技及雙語課程，並在學校設置學校社區共讀站，為孩子建構因材施教、適性揚才的全方位學習空間，希望讓彰化成為一個幸福宜居的好地方。

►腦公！你不可以賴帳喔