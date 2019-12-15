影／韓國瑜彰化授旗！下一秒「帥旗被搖斷」2半　女縣長張嘴嚇呆

記者許力方、唐詠絮／彰化報導

2020大選進入白熱化，國民黨總統參選人韓國瑜14日下午前進彰化員林，參加彰化聯合競選總部成立大會，並替自家立委候選人蕭景田造勢，湧進上萬名支持者。造勢過程中，韓國瑜授旗給後援會總會長謝典霖，不料，謝一接走帥旗、大力猛揮幾下，當場就斷成兩截，讓後方目睹全程的縣長王惠美嚇得睜大眼睛、摀嘴不敢置信。

國民黨大團結，韓國瑜15日與「四大天王」黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前總統馬英九及韓總部主委朱立倫一同挺進員林，為彰化4選區立委參選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳及蕭景田站台，現場湧進上萬支持者，國旗海飄揚，主持人高喊「旗開得勝，勝利成功，韓國瑜，凍蒜！韓國瑜，凍蒜！凍蒜！凍蒜！」

▲韓國瑜彰化授旗！下一秒帥旗被「搖斷2半」。（圖／東森新聞）

造勢過程中，韓國瑜授旗給後援會長謝典霖，退到一旁拍手，這時謝典霖氣勢如虹，雙手緊握旗桿猛揮，台下高喊「凍蒜」，沒想到他才搖到第3下，用力過頭，帥旗竟當眾應聲斷成兩截、噴飛，謝見狀驚嚇笑了一笑，幸好一旁民眾動作快，及時接住，沒有讓它掉到地上，他才趕緊跑去撿。

台上氣氛一度尷尬，正後方目睹全程的王惠美嚇得睜大雙眼，一度撇過臉、伸手摀嘴不敢相信，郝龍斌也發現，瞥了一眼裝做沒事；另一方向的韓國瑜則鎮定繼續拍手，還笑笑地喊「凍蒜」，彷彿什麼都沒有發生，連台下觀眾都沒有發覺。後來謝典霖輕輕揮舞2下斷掉的帥旗，就匆匆退到後台。

彰化縣黨部主委張曼莉事前受訪時表示，對選情非常樂觀，韓國瑜下午3點才到，中午就已經有支持者頂著大太陽到場等候，蕭景田的好友台北市議員鐘小平及游淑惠等人也都到場聲援。

韓國瑜致詞時表示，高雄給了民進黨30年機會，高雄人這麼熱愛民進黨，結果民進黨執政30年後，讓高雄成為全台負債第一名，一場大雨讓路上出現5000個洞，直到現在高雄人回家還沒有一條平安的道路，連一個像樣的現代國際大機場都沒有，「請問到底誰對不起高雄人？」點名蔡英文要很清楚，是民進黨對不起高雄人。

「身為首長有很多選擇，我們也可以選擇放煙火，花幾千萬、花幾億把煙火放掉，我們也可以把錢好好的為市民百姓來打拚」，韓國瑜提到，自己上任後，高雄市府這一年來光道路鋪設，就完成約280條，「我們做得這麼認真，到底誰對不起高雄市民？」

韓國瑜說，現在最擔心害怕，世界忘記了台灣，台灣忘記了世界，打開電視，沒有一個報導國際新聞，政論節目90％都在打韓國瑜，打韓國瑜之外，不知這世界發生了什麼，「如果下一代年輕人忘記世界，世界也忘記台灣年輕人，台灣前途會非常危險、悲慘」，因此唯有藍營才能帶台灣走向未來。

▼國民黨大團結，韓國瑜與四大天王齊聚彰化為蕭景田站台。（圖／記者唐詠絮攝）

