彰化被視為「關鍵選區」！4席中3席為民進黨　國民黨步步為營

▲彰化民進黨立委參選人抽籤。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

2020總統大選，彰化被藍綠陣營認為是關鍵選區，只要拿下彰化將可保總統大位及國會席次過半，雖然縣長王惠美在去年的得票數大勝9萬餘票，打敗現任魏明谷，但以2016總統大選蔡英文勝朱立倫18萬5千多票、立委席次一舉拿下3席來看，中央民代依舊為綠營掌旗，民調呈現拉鋸戰，藍營仍需步步為營，不可掉以輕心。

▲彰化國民黨立委參選人抽籤。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美在去年5合一選舉中，全縣26鄉鎮只有南彰化的竹塘鄉小輸91票，其餘25鄉鎮大獲全勝，獲得37萬7795票、而民進黨現任縣長魏明谷獲得28萬3269票，無法連任。

▲陳秀寶與父親前立委陳進丁出席抽籤。（圖／記者唐詠絮攝）

以目前第一選區藍營柯呈枋及綠營陳秀寶，兩強實力相當，柯為現任立委，雖然上任不到1年，但爭取地方建設，獲得地方人士的贊同；而陳秀寶為現任議員，是前立委陳進丁的女兒，主打安定牌，耕耘基層數十年，來勢洶洶不容小歔。

▲飽受流言攻擊的張瀚天已經穩定軍心。（圖／記者唐詠絮攝）

第二選區相對複雜，有藍營現任議員張瀚天、綠營現任立委黃秀芳及第3勢力有漂亮寶貝之稱的前議員黃玉芳三人角逐，張受到對手狂打「反毒」、「假民調抹黑」，採取正面對擊，反而讓民調增加不少；黃秀芳最近勤拜票受到不少婆媽的支持。

▲女王蜂黃玉芬抽籤。（圖／記者唐詠絮攝）

現年35歲的黃玉芬從小跟隨爸爸捕虎頭蜂，博得「女王蜂」之名，加上長相討好，也被稱做「美女議員」。她擔任市民代表時，投入立法委員選舉，在彰化市拿到1萬2380票，上屆縣議員選舉在彰化市也拿到1萬4735票，去年參選彰化市長，在藍綠夾殺下，得到3萬7000多票，此次力邀郭柯宋相挺，不怕藍綠夾殺形象清新實力堅強。

▲彰化民進黨籍立委參選人抽籤。（圖／記者唐詠絮攝）

而第3選區有現任立委洪宗熠及代母親征的謝衣鳳，洪宗熠爭取中科四期環過關，創造2萬5千個工作機會；而謝衣鳳則是為前立委鄭汝芬的女兒，曾擔任國會辦公室助理，也是彰化縣議長謝典林的大姊，擁有經濟學博士的高學歷，為人親和，對於地方事務相當的熟稔，兩方各有支持群眾，得票數輸贏應該在伯仲之間。

彰化第四選區則是代表國民黨角逐的全國農會理事長蕭景田及現任民進黨資深立委陳素月，2012年蕭景田參選立委以800多票敗給了魏明谷，而陳素月在上屆立委中以57%的高得票率大勝對手卓伯源，在此次選戰中兩人都是主打「守護農民權益」，民調目前呈現55波，輸贏就要看當天選民投票買不買單。

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