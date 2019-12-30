快訊／雨彈往北襲！北北基7縣市「大雨特報」　北台灣越晚越冷、雨越多

▲氣象局下午更新大雨特報範圍，隨著南方雲系北移，北北基等7縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

南方雲系北移，氣象局今（30）日持續發布大雨特報，新竹以北地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，民眾要特別注意。

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▲南方雲系北移，北北基等7縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，今（30）日南方雲系持續影響，中部以北及東半部降雨機率仍高，屬於容易下雨的天氣，尤其下半天隨著東北季風逐漸增強，北台灣降雨轉趨明顯，下雨時間增多；至於南部的降雨和昨天相比會減少許多，但仍有局部短暫雨。

氣象預報員張承傳表示，在南方雲系影響下，今晚到明天清晨是雨最多時間，晚上之後桃園以北為下雨熱區，明天白天雨勢會較為趨緩，但仍會有一陣一陣的雨，要到明天晚上，桃園、新竹、苗栗、台北市區就比較不會下雨。但受到「很接近冷氣團」等級的東北季風影響，今晚起北部溫度開始下降，明天清晨約降到16-17度，明北部一整天高溫也持平為16-17度，感受濕涼，明晚之後到元旦清晨最冷，中部以北低溫下探14-15度，空曠地區約再低2-3度。

▲2020台北跨年晚會，氣象局指出，市區降雨有望緩和下來。（圖／台北市府觀傳局提供）

跨年夜當晚，北部僅剩基隆北海岸、大台北東側及宜蘭有雨，其他北部地區降雨緩和，中南部雨停、恢復多雲到晴，花東下雨機率較低，但雲量上還是偏多。

若想送2019年夕陽，氣象局指出，去中南部看到的機率較高；至於想迎接2020年曙光，北海岸及宜花機率不大，以中南部山區及墾丁則有機會。

元旦白天持續受到東北季風影響，北部感受仍較涼，高溫20-21度，其他地區則為24-26度，但各地降雨會越來越少，當天僅剩東半部、大台北有局部零星雨。周四之後，各地恢復多雲到晴天氣，高溫也會回升，北部屆時約22-23度，但東半部仍有局部雨。