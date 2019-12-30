8縣市大雨特報…全台繼續下！　今越晚越冷「跨年降到最低」濕凍12度

▲今依舊全台有雨，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

8縣市大雨特報！中央氣象局預報員王品翔表示，今天（30日）持續受到南方雲系影響，各地都有下雨的機會，且晚間東北季風增強，越晚越冷，最冷時間點落在元旦清晨，北部部分地區低溫不排除14度。氣象專家吳德榮則提醒，跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地低溫約可降至12、13度，大台北、東半部的跨年及迎曙光活動有受到干擾的機率。

大雨特報：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣

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陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

濃霧特報：金門縣

▲▼今依舊受到南方雲系影響，各地持續降雨。（圖／氣象局）

氣象局對8縣市發布「大雨特報」，南方雲系北移，今桃園至雲林地區及澎湖有局部大雨發生的機率；氣象局也對17縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至10級強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大；氣象局也對金門縣發布「濃霧特報」，今金門易有局部霧或低雲影響能見度，清晨4時有濃霧發生，能見度不足200公尺。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今各地都有下雨機會，南部偶爾有空檔、白天高溫約24到26度，中部以北、東半部約21到23度；晚間東北季風增強，越晚越冷，周二清晨北部低溫約15、16度，中南部、花東約16到18度。

▲▼今雨區預報圖顯示全台有雨。（圖／氣象局）

王品翔說，這波冷空氣最冷的時間點落在元旦清晨，北部低溫約15度，部分地區不排除14度，中南部則約15到17度，元旦白天起逐漸回溫。

王品翔指出，今水氣比較多，周二、元旦更少，但這段期間迎風面北部、東北部有短暫雨，北台灣雲量整體偏多；周四東北季風減弱，轉為偏東風，東半部有短暫雨、雲量偏多，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風南下，嘉義以北及東半部有局部雨，南部亦有局部短暫降雨的機率，氣溫緩降，今濕涼晚轉濕冷；周二東北季風影響，嘉義以北及東半部有局部雨，南部山區亦有局部短暫降雨的機率，氣溫持續下降，冷空氣雖然略遜於前波，但感覺會「更濕冷」，而且愈晚愈冷。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）





吳德榮表示，跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地（≦200公尺）低溫約可降至12、13度，台北市平地（≦200公尺）約可降至13至15度，中南部及東半部約可降至14至16度，戶外活動注意保暖。

吳德榮說，跨年前後迎風面雲量仍很多，降雨則大幅減少，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨，大台北平地偶有零星飄雨的機率，桃園以南相對穩定為多雲時晴；所以大台北、東半部的跨年及迎曙光活動有受到干擾的機率，中南部高山（合歡山、阿里山…）較不受影響。

吳德榮指出，元旦白天起東北季風減弱，水氣減少，北部平地漸轉多雲，中南部為晴時多雲，氣溫緩升，北台灣仍偏涼；周四至周日北部再轉多雲時晴，中南部晴時多雲。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼氣象局製作未來一周天氣圖。（點圖可放大／中央氣象局）