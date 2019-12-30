　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8縣市大雨特報…全台繼續下！　今越晚越冷「跨年降到最低」濕凍12度

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲今依舊全台有雨，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

8縣市大雨特報！中央氣象局預報員王品翔表示，今天（30日）持續受到南方雲系影響，各地都有下雨的機會，且晚間東北季風增強，越晚越冷，最冷時間點落在元旦清晨，北部部分地區低溫不排除14度。氣象專家吳德榮則提醒，跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地低溫約可降至12、13度，大台北、東半部的跨年及迎曙光活動有受到干擾的機率。

大雨特報：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣

請繼續往下閱讀...

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

濃霧特報：金門縣

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今依舊受到南方雲系影響，各地持續降雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局對8縣市發布「大雨特報」，南方雲系北移，今桃園至雲林地區及澎湖有局部大雨發生的機率；氣象局也對17縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至10級強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大；氣象局也對金門縣發布「濃霧特報」，今金門易有局部霧或低雲影響能見度，清晨4時有濃霧發生，能見度不足200公尺。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今各地都有下雨機會，南部偶爾有空檔、白天高溫約24到26度，中部以北、東半部約21到23度；晚間東北季風增強，越晚越冷，周二清晨北部低溫約15、16度，中南部、花東約16到18度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖顯示全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔說，這波冷空氣最冷的時間點落在元旦清晨，北部低溫約15度，部分地區不排除14度，中南部則約15到17度，元旦白天起逐漸回溫。

王品翔指出，今水氣比較多，周二、元旦更少，但這段期間迎風面北部、東北部有短暫雨，北台灣雲量整體偏多；周四東北季風減弱，轉為偏東風，東半部有短暫雨、雲量偏多，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風南下，嘉義以北及東半部有局部雨，南部亦有局部短暫降雨的機率，氣溫緩降，今濕涼晚轉濕冷；周二東北季風影響，嘉義以北及東半部有局部雨，南部山區亦有局部短暫降雨的機率，氣溫持續下降，冷空氣雖然略遜於前波，但感覺會「更濕冷」，而且愈晚愈冷。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地（≦200公尺）低溫約可降至12、13度，台北市平地（≦200公尺）約可降至13至15度，中南部及東半部約可降至14至16度，戶外活動注意保暖。

吳德榮說，跨年前後迎風面雲量仍很多，降雨則大幅減少，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨，大台北平地偶有零星飄雨的機率，桃園以南相對穩定為多雲時晴；所以大台北、東半部的跨年及迎曙光活動有受到干擾的機率，中南部高山（合歡山、阿里山…）較不受影響。

吳德榮指出，元旦白天起東北季風減弱，水氣減少，北部平地漸轉多雲，中南部為晴時多雲，氣溫緩升，北台灣仍偏涼；周四至周日北部再轉多雲時晴，中南部晴時多雲。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼氣象局製作未來一周天氣圖。（點圖可放大／中央氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

ET快訊
單親媽裝「清大碩士」騙倒11家科技公司　嫁台積電博士一年露餡
UFO現蹤時速1600km「神速飛行」？不明光球墜地表　美國
妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」　鐵捲門
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

8縣市大雨特報…全台繼續下！　今越晚越冷「跨年降到最低」濕凍12度

8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！降溫時刻將來臨　一路暴跌剩14°C

過年前幫媽媽大掃除　廚房清一半掉出「透明藍袋」…她細看嗨翻

阿里山高山冬季優良茶出爐　青心烏龍茶一斤6萬元

影／愛貓走失！她求寵物溝通師幫找「半小時噴1000元」　監視器畫面打臉了

熊貓「卡UberEats專用車位」他批不要臉　網反揭「黑色內餡」：雙開的啦

影／跨年元旦「北中南東」天氣攻略來了！　冷空氣強度達巔峰：最冷探14°C

阿里山森鐵雙百年火車頭SL-31、25復駛　火車迷搶拍同框畫面

出遊必看「元旦交通」疏運措施　取消20公里優惠、採單一費率

3天超越蔡英文！韓國瑜上《博恩》點閱數直衝第一　網點破：討厭的也會去看

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

「拍扁麵包師」欠地下錢莊百萬！　護妻小黯然離婚他求債主給生路

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

8縣市大雨特報…全台繼續下！　今越晚越冷「跨年降到最低」濕凍12度

8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！降溫時刻將來臨　一路暴跌剩14°C

過年前幫媽媽大掃除　廚房清一半掉出「透明藍袋」…她細看嗨翻

阿里山高山冬季優良茶出爐　青心烏龍茶一斤6萬元

影／愛貓走失！她求寵物溝通師幫找「半小時噴1000元」　監視器畫面打臉了

熊貓「卡UberEats專用車位」他批不要臉　網反揭「黑色內餡」：雙開的啦

影／跨年元旦「北中南東」天氣攻略來了！　冷空氣強度達巔峰：最冷探14°C

阿里山森鐵雙百年火車頭SL-31、25復駛　火車迷搶拍同框畫面

出遊必看「元旦交通」疏運措施　取消20公里優惠、採單一費率

3天超越蔡英文！韓國瑜上《博恩》點閱數直衝第一　網點破：討厭的也會去看

鼠衝一發能脫單！12生肖「跨年運勢」出爐...虎馬本週抽上上籤

Travis Scott與Virgil Abloh還有壓箱寶！兩大爆款Nike聯名鞋2020年正式登場

泡湯、賞花還能露營！升級版高雄寶來花賞溫泉公園即將開園

單親媽裝「清大碩士」騙倒11家科技公司　嫁台積電博士一年露餡

瘋電影／霹靂嬌娃　美麗智慧勇氣的美女象徵

蔡、宋「金句齊發」反擊韓國瑜　「不會跪著走路」、「國民黨不長進到匪夷所思」

北韓若試射飛彈　白宮國安顧問：美方會很失望「將採取行動」

LINE傳「韓國瑜.com」連到簡體色情網站　網算一個月抹黃兩次

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」　鐵捲門升起再心碎

美軍空襲伊拉克敘利亞境內「真主黨旅」5據點　已釀25死55傷

一巴掌秒招死神畫面曝！小王總鋪師拖她下車　悶殺人妻伴屍2天裝袋棄屍

生活熱門新聞

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

幫媽媽大掃除　她廚房掃一包錢嗨翻

熊貓「卡UE專用車位」　網反揭「黑色內餡」

寵物溝通師找貓　監視器畫面打臉了

搭北捷扶梯！女友喊靠右：站左邊一定外地來不是台北人

泡麵封面藏企鵝　她看到驚呼真有

他跟團遊日慘被丟包！機場乾等6小時

今起全台雨最凍12度時間出爐　一張圖看跨年元旦天氣

2020破財「3星座」！專家曝守財秘招

快訊／「暖雲的雨比較兇」台南大雨特報　全台下到跨年

大媽叫飲料　順手一動作外送員傻：以為到丐幫

愛河驚喜！支流出現大批烏魚豆仔魚　民驚：水好清澈喔

雨襲全台！下波冷空氣跨年夜急凍14°C

更多熱門

相關新聞

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

3特報齊發！中央氣象局29日晚間發布「大雨特報」、「陸上強風特報」、「濃霧特報」，受南方雲系北移影響，預估晚間至30日桃園至雲林地區及澎湖將有局部大雨發生機率，花東也有局部較大雨勢，且東北風明顯偏強，30日入夜起台南以北等沿海空曠地區將有8至10級強陣風。

跨年元旦「北中南東」天氣攻略

跨年元旦「北中南東」天氣攻略

雲雨帶雨區擴大！11縣市發大雨特報

雲雨帶雨區擴大！11縣市發大雨特報

2020年首場！象限儀座流星雨1/4大爆發

2020年首場！象限儀座流星雨1/4大爆發

快訊／「暖雲的雨比較兇」台南大雨特報　全台下到跨年

快訊／「暖雲的雨比較兇」台南大雨特報　全台下到跨年

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局王品翔吳德榮

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

空拍照曝！韓粉濕身挺韓　主辦單位：現場突破10萬人　

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

《MIT台灣誌》播出18年突收攤！906集畫下句號

網購商品用透明袋寄　零隱私羞炸

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面