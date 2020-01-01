LIVE／韓國瑜回高雄！二度市長身分元旦升旗　主辦單位號稱萬人參與

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜，一早回到高雄市出席2020元旦升旗。今年也是他第二次以高雄市長身分出席元旦升旗，主辦單位號稱現場上萬人。韓國瑜一早就要趕場，1月1日預計7點40分先到文化中心參加高雄的升旗典禮，9點10分再轉往台南。

▲韓國瑜出席高雄夢時代跨年晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）



韓國瑜31日回高雄跟市民一起跨年倒數，與大家一起倒數及欣賞完無人機表演，韓國瑜也不斷讚嘆好厲害，比煙火還好看，表演結束後立即到後台。會後聯訪時他表示「2019台灣代表人民用一個字『亂』代表心情，所有憂愁煩惱不愉快痛苦全拋到九霄雲外，希望2020年是台灣最美好一年，讓大家可以從好長的一段陰霾時間走向希望、光明、快樂。」

韓國瑜今年也是第二次以高雄市長身分出席元旦升旗，他一早就要連趕三場，1月1日預計7點40分先到文化中心參加高雄的升旗典禮，9點10分再轉往台南。韓競辦表示「韓市長一直以來都心繫高雄，很開心看到遊行當天有這麼多熱情的市民朋友一起來共襄盛舉，肯定高雄變得更好、讓大家與有榮焉。2020第一天的升旗典禮，韓市長也將在高雄和市民朋友一起參與，也再次邀請所有熱愛高雄的好朋友們一起來參加，讓高雄再次旗海飄揚，讓世界看見中華民國！」

▲▼高雄元旦升旗典禮。（圖／記者洪正達攝）

高雄市2020年元旦升旗活動將選在高市文化中中心舉行，主題以「躍動城市 高雄起飛」為主題，當天除照慣例有海軍陸戰隊樂儀隊等團體演出外，也將免費發放元旦升旗「一卡通」限量5000張，2020年的一卡通以國旗配色紅藍白為設計，想必又會造成一股民眾搶排風潮。

高市元旦升旗於上午7點半在文化中心圓形廣場舉行，高雄市長韓國瑜也會親自出席，從7點10分由中華藝校開場表演，7點30分海軍陸戰隊樂儀隊表演，7點50分升旗典禮，8點10分星光合唱團表演。