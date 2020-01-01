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高雄罷韓餐廳公告「不投票不賣你」怒批年輕人！　揭開韓國瑜最奸詐手段

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▲▼高雄罷韓餐廳公告「不投票不賣你」怒批年輕人！　揭開韓國瑜最奸詐手段。（圖／翻攝釣客食堂）

▲高雄釣客食堂公告「不投票不賣你」怒批年輕人！。（圖／翻攝「釣客食堂」臉書，下同）

記者許力方／綜合報導

高雄鼓山餐廳「釣客食堂」因表態政治立場，力挺罷韓，遭韓粉恐嚇燒店，老闆2019年最後一天在臉書發文，痛批韓國瑜蓋牌效應，讓蔡英文年輕選票鬆懈，最後寫下：「你以後想要看到中華人民共和國台灣區特首？」標註「不投票就不賣你」，呼籲大家出來投票。

釣客食堂老闆12月31日在臉書發出千字文，「到現在你是不是還看不懂到底在選什麼？」痛批韓國瑜喊出民調唯一支持蔡英文，「蓋牌效應」到達完全烏賊化狀態，蔡英文民調自然會很高，產生了一種「穩了！過關了！當選了！」的狀態，但國民黨支持者會產生「可能落選」狀態，讓他們堅定不移的投韓，拉出更多支持者的票。

▲▼釣客食堂掛紅布條：絕不進口中國，韓國魚。（圖／翻攝自釣客食堂 粉絲專頁）

▲▼業者PO出陳其邁到訪店內的照片。（圖／翻攝自釣客食堂臉書）

▲老闆多次表態罷韓，陳其邁也曾到場打氣。

老闆聲稱，蓋牌效應不只影響國民黨，支持蔡英文的年輕人或其他年齡層的人也會有「不差我這一票」、「反正會當選」、「選誰都一樣」、「還是去玩」的心態，完全鬆懈下來，拉低投票數。

「你以後想要看到的是中華民國總統，還是中華人民共和國台灣區特首？」老闆高聲呼籲，2020這一戰不能鬆懈，不能有理由，不能太小看對方的伎倆，千萬記得出來投票，別斷送自己的未來，讓今日高雄變成明日台灣，最後還標註「你不投票我不賣你」。

釣客食堂老闆受訪時也呼籲，為了未來、下一代，麻煩年輕人「不要有藉口，不要有理由，1/11出來投一張票，把你手中最大的武器，下架這些親共、舔中候選人。」更痛批韓國瑜自己製造危機感，催票支持者，反而讓蔡英文支持者誤以為穩穩當選，「『就不差我這一票」，這是最危險、最奸詐的手段！」

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▲▼釣客食堂和常美冰店都在店內提供「罷韓」連署書。（圖／翻攝自店家臉書）

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