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台中熊雪妙老師　用人生教材啟發學生

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▲▼台中市熊雪妙老師任教27年來，用心教導學生知識，25年前開始以靜思語教學教導孩子人生道理，12月21日熊雪妙和林同學相約在台中靜思堂的靜思語音樂會，令林同學訝異的是，熊雪妙老師竟然還保留她在國小二年級寫的學習單。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

你還記得國小時老師教了哪些事?你相信有一位老師，將學生的學習單珍藏18年至今?

台中市熊雪妙老師任教27年來，用心教導學生知識，25年前開始以靜思語教學教導孩子人生道理，12月21日熊雪妙和林同學相約在台中靜思堂的靜思語音樂會，令林同學訝異的是，熊雪妙老師竟然還保留她在國小二年級寫的學習單，18年後的林同學如今已是交通大學的研究生，到底她寫了什麼，讓老師保留學習單至今呢?

《靜思語》自1989年出版至今30年，並已被翻譯成22種語文傳布全球。在校園裡，許多老師用靜思語教學潛移默化學生品格。任職霧峰國小的熊雪妙老師，剛進校學教書時，為了找課外教材大傷腦筋，看到靜思語教材讓她如獲至寶，開始用好話教導學生為人處世的道理，而她最受用的一句靜思語是「自造福田，自得福緣」。

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▼12月21日熊雪妙老師(右)和林同學(左)相約在台中靜思堂，林同學奉茶給老師。

▲▼台中市熊雪妙老師任教27年來，用心教導學生知識，25年前開始以靜思語教學教導孩子人生道理，12月21日熊雪妙和林同學相約在台中靜思堂的靜思語音樂會，令林同學訝異的是，熊雪妙老師竟然還保留她在國小二年級寫的學習單。（圖／慈濟基金會提供）

熊雪妙老師主要教國小低年級學生，對於低年級學生能記得多少靜思語，熊雪妙並不抱持太大期待，只希望能有1、2句讓學生在生活裡，甚至未來數十年後能想起。

輔導學生過程中，曾有學生是因得不到父母關愛而脾氣暴躁、在校人際關係不好，熊雪妙一次教一句靜思語，讓孩子慢慢改掉壞脾氣，最近孩子跟她分享：「老師我沒辦法做到大忍，但我會做到小忍，至少情緒來了不會立刻罵出來、動手，會放在心裡。」

也有家長跟熊雪妙說：「老師你教的靜思語，孩子有用到，有一次我跟先生吵架，事後孩子跟我說：『要比誰更愛誰，不要比誰更怕誰。』吵架不是比誰大聲，當下讓我重新思考夫妻相處之道。」

熊雪妙印象最深刻的孩子包含林同學，到現在，熊雪妙還留著18年前林同學寫的學習單。老師印象中的林同學是乖巧、貼心的孩子，雖然才小學就對靜思語很能用自己的理解領受。例如靜思語：「災要自己消，福要自己造。」林同學的學習單就會寫上：「不偷拿別人東西，要誠實不說謊。」原來是曾拿了姊姊的東西忘了歸還，林同學還檢討自己要有「受人滴水之恩，湧泉以報。」

父母也明顯發現林同學的改變，在學習單上回饋林同學每天幫忙做家事、照顧妹妹等。這份特別的學習單，讓熊雪妙老師感動珍藏，因為它包含用心、認同與鼓勵。林同學感恩之心持續至今，大學參加了「山地服務社」前往偏遠山區陪伴小孩。

▼台中市熊雪妙老師(右)保留林同學(左)在國小寫的學習單18年。

▲▼台中市熊雪妙老師任教27年來，用心教導學生知識，25年前開始以靜思語教學教導孩子人生道理，12月21日熊雪妙和林同學相約在台中靜思堂的靜思語音樂會，令林同學訝異的是，熊雪妙老師竟然還保留她在國小二年級寫的學習單。（圖／慈濟基金會提供）

▼林同學在國小二年級寫的學習單，提到自己不小心拿了姊姊的東西忘了還。

▲▼台中市熊雪妙老師任教27年來，用心教導學生知識，25年前開始以靜思語教學教導孩子人生道理，12月21日熊雪妙和林同學相約在台中靜思堂的靜思語音樂會，令林同學訝異的是，熊雪妙老師竟然還保留她在國小二年級寫的學習單。（圖／慈濟基金會提供）

林同學說：現在真要我記得哪一句靜思語影響我什麼？很難講出來，但老師給我的是整體的概念，影響日常生活，學會同理心、不計較。從小到大求學過程或是參加社團活動，遇到挫折，「甘願做，歡喜受」的靜思語默默支持我一路往前。林同學如今是交通大學建築研究所學生，希望未來能當一位建築師，讓人們過得更美好。

▼熊雪妙老師任職的霧峰國小是慈濟921希望工程學校，當時熊雪妙老師邀學生到重建的工地感恩志工。右一為18年前的林同學。

▲▼台中市熊雪妙老師任教27年來，用心教導學生知識，25年前開始以靜思語教學教導孩子人生道理，12月21日熊雪妙和林同學相約在台中靜思堂的靜思語音樂會，令林同學訝異的是，熊雪妙老師竟然還保留她在國小二年級寫的學習單。（圖／慈濟基金會提供）

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