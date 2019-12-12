停辦5年師生被迫休學失業　永達教師北上陳情：私校退場師生權益莫再拖

▲永達技術學院教師北上陳情。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

永達技術學院已經停辦超過5年，但永達教職員長年遭積欠的薪水、資遣費、公保年金等問題，至今卻懸而未決。永達教師數十人組成了「永達教職員生權益申討團」，今（12日）上午至行政院門口陳情，呼籲政府應立刻對私校退場師生制訂相關補償政策，並以永達為首例，盡速解散清算學校法人。

前永達技術學院車輛工程系主任江照勇嚴正批評，「學校連最基本的公保年金和資遣費都積欠，我教書27年無預警被迫退休，現在每個月的年金只剩9千多元，政府連要求學校守法都沒有！面對生活陷入困境的永達教職員，政府卻毫無具體作為！」

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▲永達教師們要求，政府應立刻對私校退場師生制訂相關補償政策，並以永達為首例，盡速解散清算學校法人。（圖／記者崔至雲攝）

前永達技術學院建築系教師賴福林也質疑，「出身屏東楓港的蔡總統、屏東市的蘇貞昌院長、屏東長治的蘇嘉全院長，我想大聲地問，你們有去了解當初教育部是怎樣保護董事會犧牲殘害永達教職員嗎？你們有關心過被強迫離職退休的永達教職員的死活嗎？你們有關心過永達被迫休退學的失學學生受教權及損失嗎？」

永達教師們提出要求，政府應立刻對私校退場師生制訂相關補償政策，並以永達為首例，盡速解散清算學校法人，以校產補償永達教職員過去遭積欠侵害的薪資、資遣費、公保年金，以及學生受損的學雜費和生活費，協助當年因學校無預警惡性停辦而被迫失業失學的永達師生們。

▲永達教師北上陳情，並至行政院遞交陳情書。（圖／記者崔至雲攝）

高教工會與各校大學教師代表也到場聲援，呼籲政府全面檢討過去處理私校退場中放任董事會侵害師生的錯誤。在行政院門口陳情後，永達教師們也前往教育部遞交陳情書，要求教育部盡速提出彌補方案，讓永達成為私校退場歸公的正面案例。

對此，教育部說明，永達技術學院董事會因違反《私立學校法》第49條「同意學校法人處分不動產之附帶條件」，及「借款前未報部核定即先予借款」等情事，教育部於108年3月27日依《私立學校法》第25條規定聲請法院解散董事會，屏東地方法院108年8月29日裁定解除全體董事職務，惟相對人提出抗告，目前仍在審理中，尚未裁定定讞。

教育部也說，永達技術學院董事會若於109年1月8日前未依私立學校法第72條第1項規定主動報教育部核定解散，教育部將於109年1月9日後，依私立學校法第72條第2項規定，命該學校法人解散，清算過程必將維護教職員權益及校產公共性。



