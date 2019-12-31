柯文哲火力全開助攻顏耀星　想拿下台南溪北區立委

▲台北市長柯文哲到台南鹽水、新營，火力全開，為台南第一選區立委顏耀星助攻。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

繼柯爸柯媽、蔡壁如和學姐黃瀞瑩密集來助攻台南第一選區立委顏耀星後，柯文哲市長也密訪台南鹽水、新營，柯文哲表示選戰進入最後肉搏戰，封關內參民調顏耀星坐二望一，藍綠的候選人按耐不住，已經瘋狂砸錢了，要辦託鄉親心志堅定，每人再拉10票投給顏耀星，拿下台南溪北這席立委。

目前藍綠的賄選買票案、都在檢察機關偵辦中，柯文哲說聽聞台南人流行一句話：「選舉無師父、用錢買就有」，花掉幾千萬、幾億的錢，請問這些錢從哪裡來。兩位候選人一直在外面酸我們在選假的，因為這些人的觀念，選立委起碼要花3500萬、選議員要花1500萬，選完再來魚肉鄉民想辦法回收，但是我們民眾黨要改變這樣的觀念，選舉經費太高，就是是台灣政治敗壞！我們用少少的錢，一樣可以打出漂亮的選戰！

柯文哲表示民眾黨如果在台南這席選上，才有資源在這裡紮根，設立服務處，我們將盡力服務鄉親，溪北居民最在意的空氣汙染問題、掩埋場、太陽能種電的設置等爭議，如果台南市政府及地方議員做不到的，我們將持續關注與協助處理；對於溪北的發展，將努力爭取各種經費和建設，幫助台南發展，我們將重點爭取相關發展與建設。

柯文哲說2號顏耀星他的人格．氣質．理念、形象百分百的好、相信他是一個優質專業的國會議員、拜託大家大家相信我柯文哲、在僅剩的12天幫助他、做他的腳、做他的分身、替他走撞、幫他拉票、再拜託拜託！未來的台灣國會我們需要這樣專業的人才、我們需要這樣有歷練的人才、台灣需要改變、不能只有兩個政黨、不能只有藍綠兩個顏色，提名2號顏耀星就是要給咱鄉親有第3個最好的選擇～第3選擇不是「藍的選擇」或「緑的選擇」、而是「我們共同尋找幸福台灣的選擇」。