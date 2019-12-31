桃園貨車駕駛喝保力達上路　酒駕撞死3人判8年10個月

▲貨運司機朱汶珽今年8月間酒後駕駛貨車超速失控撞死2名環保志工、1名路人重大車禍，地院31日判處有徒刑8年10個月。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市貨車司機朱汶珽今年8月間清晨駕駛小貨車在蘆竹區轉彎道路上，高速撞上在路邊清掃的環保志工與路人，造成3死4傷慘劇，警方查出朱酒後肇事且無照駕駛，朱在地院審理聲稱應符合自首要件希望減刑，出庭家屬痛陳朱根本沒資格談自首，檢方依酒駕致死提起公訴；地院法官31日判處朱有期徒刑8年10個月，本案還可上訴。

據法院判決書指出，朱無視政府法律禁令，明知自己未持有駕照，罔顧公眾安全，駕駛營業小貨車送貨同時，沿途還飲用酒類飲料，導致注意力與反應操控能力下降，以時速高達94公里直行過彎，以致失控打滑撞擊路人，造成3人傷重不治，還傷及2名環保志工與波及4輛路邊停車。

▲貨運司機朱汶珽今年8月間酒後駕駛貨車超速失控撞死2名環保志工、1名路人重大車禍，現場一片混亂。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

朱肇事後當場被員警測得酒後吐氣酒精成分公升達0.64毫克，足見朱惡性實屬重大，另參酌朱支前科與家庭經濟狀況，犯案後迄今仍未與被害家屬達成調解與賠償等情況，法官審酌後判處朱8年10個月有期徒刑。

檢警調查，26歲的朱汶珽今年8月24日當天清晨送貨後要返回楊梅區工廠交車，行經蘆竹區大竹路過彎路段時，高速失控撞上當時掃街的黃姓、謝姓2名環保志以及路過的葉姓男子致死，檢察官以朱酒後上路漠視用路人安全造成3人死亡，偵結依酒駕致人於死罪提起公訴，並建請法院從重量刑。

地院於11月開庭審理時，朱認罪並坦承酒駕肇事，辯護人以朱是為了提神才喝保力達，肇事後還留在現場接受員警調查，應符合自首要件請求減刑。法官詢問朱有無調解意願，朱當時透過辯護人說，想談但是沒有能力，談了恐怕也沒辦法賠償當事人，還說暫無調解必要，讓在場家屬痛批根本毫無誠意，朱根本沒資格談減刑。

朱在開庭時希望能交保，希望趕快工作賺錢償還被害家屬，但法官認為，朱在開庭審理時，3位被害人家屬均出庭，朱若是有道歉誠意，大可當庭公開道歉，但事實上朱卻未道歉，都交由律師代為答辯，由於朱曾有通緝紀錄且無穩定收入，所犯重罪認恐有逃亡之虞，法官予以駁回交保訴求。

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