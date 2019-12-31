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《外商投資法》實施條例拍板　「保持台港澳投資連續性」明起上路

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▲▼中日韓領導人論壇 ,李克強,安倍晉三,文在寅。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李克強拍板外商投資法實施條例。（圖／路透社）

記者陳政錄／上海報導

大陸新版《外商投資法》上路在即，繼日前通過實施條例（草案）後，據新華社報導，大陸國務院總理李克強已正式簽署國務院令，公布具體實施條例，包括鼓勵和促進外商投資、細化具體措施、加強保護力度等，並強調「保持港澳台投資的連續性穩定性」，自2020年1月1日起一同配套施行。

按照今日發布的實施條例，指出中共黨中央、國務院高度重視《中華人民共和國外商投資法》實施形成可操作的具體規則，持續優化外商投資環境。作為外商投資法的配套法規，《實施條例》嚴格貫徹外商投資法的立法原則和宗旨，更加突出促進和保護外商投資的主基調，增強制度的可操作性，保障法律有效實施。

▲▼江蘇台商,台商轉型升級,台商自動化產線。（圖／記者陳政錄攝）

▲外商投資法將保持台商在大陸投資的連續性和穩定性。（圖／記者陳政錄攝）

內容包括，一、鼓勵和促進外商投資；二、細化外商投資促進具體措施；三、加強外商投資保護力度；四、規範外商投資管理。條例表示，要保護外商投資合法權益，規範外商投資管理，持續優化外商投資環境，推進更高水平對外開放。

與此同時，條例細化規定對外國投資者投資的徵收補償、禁止利用行政手段強制外國投資者和外商投資企業轉讓技術、保護商業秘密、外商投資企業投訴工作機制等，並明確外商投資準入負面清單的落實機制，細化外商投資企業登記註冊、外商投資信息報告制度。

此外，對於廣大台資企業，《實施條例》細化現有外商投資企業組織形式等有關的過渡期安排，保持當事人權利義務的穩定。內容明確台港澳投資的法律適用，指出要「保持港澳台投資政策的連續性穩定性」，並對政府和有關部門及其工作人員違反本條例的行為規定了相應的法律責任。

事實上，日前大陸國常會通過的實施條例（草案），也明確台灣地區投資者在大陸投資，適用台灣同胞投資保護法及其實施細則規定，未規定的事項參照外商投資法和《條例》執行；同時，大陸也修改台灣同胞投資保護法，譬如，删去第八條、第14條關於舉辦台灣同胞投資企業實行審批、備案的規定，並相應將第九條改為第八條，修改為：「台灣同胞投資企業依法進行經營管理活動，其經營管理的自主權不受干涉」，以和《外商投資法》配套。

公告稱，《實施條例》施行後，《中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例》、《中外合資經營企業合營期限暫行規定》、《中華人民共和國外資企業法實施細則》、《中華人民共和國中外合作經營企業法實施細則》同時廢止。

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