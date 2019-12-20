轉貼蘇貞昌摔筆假訊息「法院認定免罰」　警不服抗告仍被駁回

▲網友轉傳蘇貞昌摔筆假訊息法官認定免罰。（圖／翻攝自臉書）



記者陳豐德／新北報導

日前網路瘋傳蘇貞昌出席殉職警員李承翰的喪禮簽名時，簽完名後摔筆的假訊息，一名張姓男子在在臉書社團轉傳，涉嫌違反社會秩序維護法，新北地院裁定不罰；警方抗告認為這已影響公告安寧，但合議庭仍認為沒有證據顯示張男知道影片不實仍刻意散佈，因此駁回抗告。

新北市板橋47歲詹姓男工程師是死忠韓粉，因為看不慣行政院長蘇貞昌，7月7日在臉書PO影片移花接木，造謠蘇貞昌出席鐵路警察李承翰告別式時摔筆，實際上是蘇貞昌日前到屏東弔唁鄉親的影片，喪禮簽名後「擲筆」是家鄉的習俗，代表不希望這種憾事再發生。

刑事局追查後，短短48小時內就找到詹男，，詹男雖表示懊悔，但訊後仍被依違反社維法送辦。就連法務部調查局、高雄市調查處前副處長顏正義轉傳「行政院長蘇貞昌摔筆影片」假訊息，不但遭到記大過重懲，也火速調職。

警方發現，新北市一名張姓男子也在臉書社團分享此影片，依照社會秩序維護法中「散佈謠言，足以影響公共安寧」，認為張男已達違法標準，通知張男到案說明，他表示確實未經查證就轉貼，但並不知道蘇貞昌有對此澄清，訊後交由法院裁處。

新北地院簡易庭審理後裁定不罰，警方不滿此判決，隨即抗告，並強調張男此舉造成國內恐慌及不必要的衝突，已經影響公共安寧，超過憲法保障的言論自由；但合議庭仍認為，沒有證據顯示張男明知影片是不實內容仍刻意散佈，且貼文內容難認定有讓閱聽眾產生畏懼或恐慌，因此駁回。

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