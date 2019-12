「一日一蘋果，醫生遠離我」　星雲大師致贈南華師生5800顆蘋果

▲星雲大師致贈「蘋」安果給南華大學教職員生。(圖/南華大學提供,下同)

記者翁伊森/嘉義報導

覺禹法師及南華大學創辦人暨董事長星雲大師特別於30日致贈5800顆象徵「平安」的蘋果予該校教職員生,致贈儀式由駐校董事覺禹法師代表大師出席,林聰明校長與吳萬益副校長、林辰璋副校長及楊思偉副校長一同率一級主管與教職員生以感恩之心歡喜迎接大師贈予的「蘋」安果,感受到大師的關懷與祝福,現場相當溫馨。

覺禹法師表示,星雲大師年邁無法時常來到學校看看大家,卻掛念著南華的教職員生、招生狀況、軟硬體設備和教學資源是否充足、學生是否能安心歡喜的學習、教職員是否能安定的工作,因此,送給大家充滿祝福的「蘋」安果,希望無論是教師、職員或是學生都能在南華大學歡喜的工作與學習、平安吉祥。覺禹法師特別提到,大師送給南華教職員生大一人一顆蘋果,無論身分地位都是平等的,這也是大師實踐佛陀提倡「平等」的意涵。

校長林聰明代表全體教職員生受贈,也表達對大師的感謝之意,林校長非常感謝星雲大師與董事會的支持,讓學校近年來持續建設並增添軟硬體設備,提供優質的學習環境,讓學生安心學習。很感謝大師特別贈予象徵「蘋」安果,讓每位教職員生帶著大師溫暖的祝福,為今年畫下圓滿的句點,並以歡喜心迎接新的一年。

林聰明提到,蘋果不僅有著平安吉祥的象徵,亦是世界公認的健康之果,最後更以「An apple a day keeps the doctor away 」(一日一蘋果,醫生遠離我)之諺語祝福星雲大師及全體教職員生健康平安。同時也期許大家心存感恩之心,時時落實大師推動的三好運動精神。

