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床戰忽覺前男友「沒這麼硬」拔刀殺了他！情堪憫恕判13年

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▲台南地院以尤女涉犯殺人罪嫌疑重大，所犯重罪且有逃亡的事實，曾企圖自殺，為保全其生命身體，認有羈押必要而裁定羈押。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南尤姓女子殺害前男友，判刑13年定讞。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南尤姓女子與郭姓男友多次分合、感情糾葛，去年7月20日清晨，兩人酒後發生關係，但尤女驚覺前男友在外有其他女友、自己變成洩慾工具，加上多年的恩怨，竟趁郭男轉身之際，持刀殺害郭男。一審將尤女判刑15年，二審改依「情堪憫恕」規定，減刑為13年。案經上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。

曾在八大行業上班、現年38歲的尤女與死時46歲的郭男，均曾有婚姻紀錄，案發前2年在小吃店認識後交往，但時常爭吵，2人間不只感情糾葛，也有金錢借貸關係，以致分分合合多次。而本案發生於去年7月20日清晨，郭男酒後回家，打電話要求尤女到家裡碰面，尤女在8點多帶著藏有水果刀的包包進入郭男住處，2人隨後在床上翻雲覆雨。

但尤女做到一半，想起過往的恩怨，懷疑郭男外面另有女人，而且不滿郭男總是對她「招之即來、揮之即去」，萌生殺意。尤女拿出水果刀，趁著郭男翻身之際，自背後持刀猛刺郭男右頸，郭男隨即大量出血；尤女拔出刀刃後，郭男起身，尤女再朝郭男腹部刺入一刀，郭男當場休克而死。尤女犯案後逃逸，郭男的屍體一直到深夜友人前來探訪時，才發現這起命案。警方也循線在屏東恆春海岸邊，逮捕試圖自殺的尤女，檢方提起公訴。

法院審理時，尤女否認預謀殺人，辯稱當晚2人一直聊天，她忽然覺得兩個人都這麼辛苦，倒不如兩個人都不要在這世上，或許會好一點，「我要幫他一起解脫，所以才拔刀殺他」。一審法院認定她犯殺人罪，判刑15年。

案經上訴，二審台南高分院審理後，認為2人間感情金錢糾葛，關係複雜。而死者疑似在外仍有女人，尤女認為死者才剛與其他女人發生關係後，又隨即找她做愛，太過花心，二審法院認為尤女不甘自己成為炮友或洩欲工具，新仇舊恨交錯之下，才會殺害郭男。二審因此認定尤女「情堪憫恕」，減刑改判13年。全案再上訴第三審，最高法院31日駁回上訴定讞。

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