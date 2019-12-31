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澳門欠下賭債竟掏空上櫃公司50億　和旺老董掏空改判9年

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美國CORDISH集團，日前率領相關高層來台進行48小時的旋風式拜會。（圖／CORDISH集團提供）註：高的華人是薛俊康，中間黃領帶是約瑟夫，矮的華人是和旺董事長劉永祥，未穿西裝的是羅斯特。

 ▲美國Cordish集團當年曾與和旺董事長劉永祥（右），盛大招開記者會，宣稱合作。（圖／CORDISH集團提供）

記者吳銘峯／台北報導

和旺聯合實業前董事長劉永祥，因在澳門欠下鉅額賭債，竟掏空公司50億元資產，還與多名股市炒手合作炒股坑殺散戶。一二審均將劉男判刑10年6月，案經撤銷發回，高等法院更一審31日宣判，仍以違反《證券交易法》「操縱股價」、「非常規交易」等罪，將劉男判刑9年。可上訴。

和旺經劉永祥等人炒作後，2015年7月中黯然下櫃。而檢調單位查出，劉永祥因在澳門欠下鉅額賭債，竟鋌而走險，先掏空公款5億元，再盜開和旺支票7億6000多萬元作為私人債務擔保，且僅收5億多元訂金，就將市價30億元土地轉手給金主陳聰明等人。劉永祥掏空公司後，除挪用5億元清償賭債外，並過著奢華的生活，和旺公司也因此損失近50億元，最終陸續跳票，全案因此爆發。

不僅如此，檢方還陸續查出劉永祥諸多犯行，他也與股市炒手合作，對外宣稱將與美商Cordish合作渡假村事業，讓股價原本每股18元多飆漲至歷史新高74元；未幾又宣告沒有跟Cordish合作，股價因此暴跌，不但出現違約交割情況，甚至跳票1億4000多萬元，害許多散戶遭坑殺面臨破產。

一審法院將劉永祥判刑10年半，二審法院也認同一審見解，維持10年半的刑期。但全案經撤銷發回後，高等法院31日更一審宣判，高院仍認定劉永祥犯《證券交易法》「操縱股價」、「非常規交易」、「特別背信」、「侵占」等罪，分別宣告3年6月、4年不等的刑期，合併應執行有期徒刑9年。可上訴。

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