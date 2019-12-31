亞洲首例！借一本書出版社拿3元　公共出借權元旦上路

▲教育部與文化部今天舉行記者會，宣布明天起啟動國立圖書館書籍的公共出借權。（示意圖／新北市立圖書館提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部與文化部今（31日）舉辦試辦「公共出借權」記者會，宣布明年1月1日起至12月31日止為試辦期間。而補償酬金發放對象為創作者及出版者，讀者每借一本書，創作者及出版社共可拿補償金3元；創作者拿70%，出版社拿30%。許多作家也表示，這不僅是鼓勵國人閱讀，也是保護創作者，「台灣是亞洲第一個擁有公共出借權的國家，大家樂觀其成」。

「公共出借權」試辦範圍包括國立台灣圖書館、國立公共資訊圖書館兩館書籍，明年底統計兩館借閱冊數後，後年2月開放創作者及出版社進行系統登記，5月發放補償酬金。教育部長潘文忠說，「我國去年公共圖書館借閱數創歷年新高」，全台544個公共圖書館，107年共有9200萬人次借7700多萬冊書籍，很高興今天能夠跨出這一步，希望台灣是健全出版，也是鼓勵創作和出版的國家。

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▲教育部和文化部舉辦公共出借權記者會，文化部長鄭麗君和教育部長潘文忠出席。（圖／記者崔至雲攝）

兒童文學作家曹俊彥說，雖然自己不是要從中獲得多大的利益，但是作者拿七成、出版社三成，這對出版業跟創作者都是好的，不管銷售的如何，最主要的還是應該是創作的本體，「不管怎樣，我們都樂觀其成」。

時報出版董事長趙政岷也說，紙本書衰退是一個全球的現象，今天文化部跟教育部站在一起，然後把借書的權利分享給出版社跟作者，不管怎麼樣都是樂觀其成。

▲台灣是亞洲第一個試辦公共出借權的國家。（圖／記者崔至雲攝）

趙政岷表示，目前台灣借閱量成長，但銷售量衰退，所以如果借書的部分可以幫助到出版社保護到作家，認為這是對台灣出版環境跟作者的創作環境都是一件很重要的推廣，而站在出版社立場，希望可以鼓勵作家創作、鼓勵讀者閱讀，再次強調，「文化部跟教育部合在一起，才是推廣教育最重要的里程碑」。

教育部指出，全球至今已有30幾個國家推動「公共出借權」，包括澳洲、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、義大利、紐西蘭、英國等，其中英國最活躍，積極扮演推動PLR的角色，歐洲是推動國家數最多的地區。台灣首推該制度，並由文化部及教育部攜手合作推行，期待透過實施公共出借權，宣示國家對文化創作者的支持，提倡閱讀並有益出版業的發展。

