專櫃猛刷78萬化妝品！他拆封用1年反悔…控店家詐欺　關鍵原因討回13萬

▲許男到化妝品專櫃被推銷，前後消費總計78萬元，事隔一年多反悔指控賣方詐欺，憤而提告求償。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者徐愷昕／高雄報導

許姓男子2017年3月在蜜達絲化妝品專櫃花了10萬元購買臉部保養品，之後又再被推銷2次，前後總計消費78萬，但他事後反悔，認為店員隱匿實情，導致他每次購買的產品都一樣，憤而提告。一審許男敗訴，二審時台中高分院以「完美比例纖體清脂膠」產品涉及瘦身功效誇大不實，判蜜達絲須賠償許男12萬9千元。

許男2017年3月22在台南一大賣場內的蜜達絲化妝品專櫃被推銷，購買了10萬元產品，事隔2日他再度前往，在店經理鼓吹「買保養品可做身體保養」的誘因下又消費了38萬元；同年4月22日他到其他分店做完保養服務後，再被店長阻擋，不得已之下只好購入30萬元的臉部保養及售後保養服務。

事隔1年多許男覺得遭店家欺騙，指控該店店員為了賣出產品隱匿實情，導致他每次購買的產品都相同，且售後也未盡服務之責，要求蜜達絲返還他後2次的消費金額共計68萬元。

法庭上蜜達絲回辯，許男3次購買的都是保養品，商品本身並無瑕疵，但他卻在使用後1年多才要求退款，且產品還都已拆封，實在沒有退款的法律依據，且公司也沒有未盡售後服務的責任、瘦身醫療誇大不實的情況。

高雄地院一審時，法官勘驗許男第2、3次簽立的購買契約，因他都有依約匯款，簽名的購買明細表上也都有商品明細，難以認定他有遭脅迫或詐欺消費，而售後店長也都有傳訊關心保養，盡售後服務的責任，因此判許男敗訴。

二審高雄高分院審理時則認為，許男購買產品中的其中一項「完美比例纖體清脂膠」，在用途上表明可以有效重整下垂身材，這部分有誇大不實之虞，已違反公平交易法規範，此部分契約屬無效，判蜜達絲須返還許男12萬9000元。

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