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大媽瘋狂推銷...她強硬拒絕N次　竟遭「握住後照鏡」攔路：不減肥容易腦中風欸

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲太過強硬的推銷，會讓人感到相當不舒服。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／綜合報導

不少人都會有被推銷員纏上，不管怎麼拒絕就是難以擺脫的經驗，一名女網友就在臉書社團「爆怨公社」分享一段經歷，該名推銷員不只瘋狂纏著她要賣減肥產品，甚至在原PO要走時，還直接用手握住原PO的後照鏡說，「不減肥很容易中風喔！很容易腦栓塞死亡喔⋯⋯」，誇張的行徑讓原PO相當傻眼。

原PO發文表示，「有沒有人跟我一樣去個郵局，外面都會站2-3個大姐，是在推銷東西的，每次我只要在郵局辦完事情出來，要騎車走馬上被盯上...開始口沫橫飛」。推銷員先從誇獎原PO的鞋子下手，就算被原PO以「很忙」、「要趕回公司」為由拒絕，她仍是鍥而不捨地問說，「小姐妳結婚了嗎？有小孩嗎？有想要減肥嗎？我之前的客戶減了5公斤還生2個欸！」。

請繼續往下閱讀...

原PO當時已經將機車發動，並稍微催了油門要離開，怎料該名推銷員下秒，竟然直接走到她的機車前方，用手握住原PO的後照鏡，對方的誇張舉動讓原PO當場怒了，「小姐！請妳不要碰我的車」，而對方不僅沒有放原PO離開，竟然還繼續推銷，「給我5分鐘就好！妳人很漂亮，瘦下來更好看」。

原PO聽到後再度重申，「不需要，妳再碰我就告妳！」但該名推銷員似乎沒有被原PO的強硬態度嚇到，竟然還鍥而不捨地補了一句，「不減肥很容易中風喔！很容易腦栓塞死亡喔⋯⋯」，讓原PO非常傻眼。

這起事件被分享到網路後，也引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「我都擺臭臉，誰敢攔我」、「我也是常常被拉住推銷的那個」、「不要跟他們對視，直接說不需要騎走，若是遇到推銷幼兒教材的，我都說我兒子已經上大學了，保證不會繼續說下去喔！」、「我都會帶耳機聽音樂，完全不想理她們」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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關鍵字：

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