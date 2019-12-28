房仲開發「搜尋系統」洩1.7億個資！　蔡英文也遭殃…最新判決出爐

▲調查局破獲全台最大個資販賣案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者徐愷昕／台中報導

梁姓房仲向駭客取得地主和民眾個資，再開發出「客戶開發搜尋系統V5.0專業版」軟體，以15至20萬元賣給同業牟利。經調查，當時國內有1.7億筆個資外洩，從政府高官至民眾身家資料都在其中。一審法官依違反個人資料保護法將梁男等22人判刑，其中1名蘇姓男子不服提上訴，二審將他依違反個資及偽造文書罪判刑8月，並沒收不法贓款454萬元。

經調查，梁男等人所收集的1.7億筆個資在「客戶開發搜尋系統V5.0專業版」內，只要輸入名字，包含身分證字號、住址、電話、職業、土地等全被看光光，裡頭幾乎囊括全台所有人資料，連總統蔡英文也受害。若有業者購買該系統，犯罪集團就會提供個資，以遠端控制技術在電腦安裝搜尋系統，讓買家能針對特定房地標的，迅速查出並掌握地主個資。犯罪集團則以此搶賺仲介利潤。

據了解，梁男獲取個資的方法除了拿現有個資與同行交換，或花錢向上游購買外，更驚人的是，這個客戶開發搜尋系統內還內掛有「圖形驗證碼破解函式」程式，可破解公家機關用於阻擋機器人的圖形驗證系統，方便任意登入地政局等機關伺服器，自動交叉比對地主個資，進而獲取受害人其他相關資料。

▲調查局破獲全台最大個資販賣案。（圖／記者林煒傑翻攝）

據判決，梁男跟蘇男在同一間房仲公司擔任銷售員，他們得知店長李男花20萬購買一個「內含大量個人資料搜尋系統」的筆記型電腦後，變動起歪腦筋，開使思考如何改良搜尋介面及電腦程式，以趁機侵入公務機關，查出更多不動產移轉資料，及所有權人更詳細的個資，心想一旦成功，便能把系統販售給需要的同業，獲取龐大利益。

調查局2017年5月循線查獲梁、蘇男等多人，發現他們在取得1.7億的資料庫後，就開始針對不同房眾的需求撰寫軟體，接著再以每套12000至80000元不等的價錢，賣給同行或地產開發業者，讓他們能迅速掌握地主與屋主的聯絡方式。

蘇男到案時稱，他將設計好的搜索系統交給李男販售，李男一旦售出1套，會轉2萬元給他，他就會再把5000元至2萬元不等轉給梁男。台中地院簡易庭2018年6月依違反個資法等罪，判梁男等21人有期徒刑3月至6月不等，並沒收他們的不法所得，同年11月，法院再次開庭，依違反個資法及偽造文書等罪將蘇男判刑8月，緩刑3年，且須支付公庫20萬元。

後來，檢察官及蘇男不服判決皆提上訴，法官審理時認為，蘇男罪行重大，前後累積下來竟銷售出系統高達303套，實在不宜緩刑，12月17日撤銷一審判決，改判有期徒刑8月，並沒收不法所得454萬元。

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