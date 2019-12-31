台東釋迦貨櫃卡關無人救　陳允萍批藍綠兩黨候選人無作為

▲陳允萍批台東釋迦農銷大陸貨櫃卡關無人救。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

日前傳出台東銷往大陸釋迦有4只貨櫃在大陸卡關無人過問，台東釋迦農苦哈哈，而台東區域立委候選人張志明及劉櫂豪2黨候選人卻只拿農民的痛苦來做口水戰，無人真正有實際做為，關心農民的權益。

近來台東外銷海外較大量的台東縣農會，傳出銷往大陸釋迦有4只貨櫃，因為標籤的問題在大陸卡關，目前已暫時停止收購鳳梨釋迦2天，引起了台東地區釋迦農的焦慮，在政府還沒有拿出解決辦法之前，台東農會只能自行解決這個困境，但若一直無法解決這個困境時，只能改以低價內銷方式苦吞成本回收。

對此台灣民眾黨候選人陳允萍指出：下鄉向釋迦農請益這次銷大陸貨櫃卡關對於台東地區釋迦農業的影響，據瞭解，此次銷大陸貨櫃卡關的主因是現在政府意識形態治國所影響，加上對岸對於蔡英文政府不滿所致。這些問題就出在農委會動植物防疫檢疫局對於出口銷售大陸的農產品上的生產地必須依規定標示「台灣、台東」，沒有依規定標示者，不予檢役出口，但對岸的檢查單位此次突然對於沒有標示「中國、台灣」者一律不放行進口，因而造成此次的農產品突然卡關事件。

陳允萍認為，若不務實面對與解決二岸交流的各種問題並建立以台灣及百姓福祉為主體的國家意識，恐怕這種情況會不斷的上演，唯有台灣民眾黨以民為本的第3勢力來國會監督二黨，並拋開統獨的意識形態，務實的解決二岸各種問題，才是萬民之福。他呼籲大家在109年1月11日，一起用選票來表示對國、民2黨意識形態治國的不滿，共同為台灣重開機。

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