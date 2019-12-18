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檢舉學校黑心工程！　老師被下藥迷暈「錘頭到死」埋屍操場16年

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▲鄧世平在2003年起失蹤，16年後才被發現是遭人殺害，並埋屍學校操場。（圖／翻攝自央視）

▲鄧世平在2003年起失蹤，16年後才被發現是遭人殺害，並埋屍學校操場。（圖／翻攝自央視）

本報訊

備受關注的湖南懷化新晃縣新晃一中的「操場埋屍案」周二（18日）在鶴城區法院開庭審理。有大陸傳媒引述律師透露庭審細節，主要疑犯杜少平殺害死者鄧世平是蓄謀已久，與同黨羅光忠用迷藥將鄧世平迷暈後，再將其錘擊致死並埋屍操場。律師又稱，家屬將會單獨提起民事訴訟，並待案件審理完畢後，向有關部門為鄧世平申報為烈士。

據此前報導，新晃一中在2002年要新建一個400米標準田徑場，時任校長黃炳松的外甥杜少平承包工程，並由擁有工程建設經驗的鄧世平負責監工。鄧世平發現有偷工減料、虛報工程款等問題，拒絕簽字並打算向有關部門投訴是「豆腐渣工程」，最終在2003年1月22日起神秘失蹤。

律師指，簡單而言就是工程質量中的無數細節令鄧世平與杜少平兩方產生予盾，雖然沒有「私仇」，但後者仍決定要痛下殺手。庭上披露，在2003年1月22日，鄧世平當時正在與另一位老師下象棋。杜少平與羅光忠事前準備一種迷藥，以送橘子為由支開該名老師，然後就在飲料中下迷藥。鄧世平被迷暈後再遭錘擊頭部致死，及後杜少平與羅光忠在晚上自習時段後將鄧世平埋屍操場。

報導又提到，是次庭審中，杜少平犯故意殺人罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、聚眾鬥毆罪、強迫交易罪共六項罪名，羅光忠則犯故意殺人罪，另外還有12名被告，分別犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪、聚眾鬥毆罪等。

▲鄧世平在2003年起失蹤，16年後才被發現是遭人殺害，並埋屍學校操場。（圖／翻攝自微博）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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