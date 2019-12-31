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俄「高超音速滑翔飛彈」太可怕！　日本急改進「SAM-4反飛彈系統」

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▲▼俄羅斯試射新型先鋒飛彈系統，總統普丁親自坐鎮督軍。（圖／路透）

▲俄羅斯2019年試射新型先鋒飛彈系統。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯宣布高超音速飛彈「先鋒滑翔飛彈」（Avangard）已經開始量產，這讓日本也開始著手研發新式反飛彈系統，強調要填補現役反飛彈系統的「空白」。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導指出，俄羅斯國防部副部長克里沃盧奇科(Alexey Krivoruchko)，俄羅斯已經開始量產「先鋒滑翔飛彈」（Avangard）俄羅斯總統普丁在2018年的國情咨文曾說過，這款飛彈的速度可以達到20馬赫。

日媒《產經新聞》指出，日本希望改進國產現役SAM-4中程地空飛彈系統，實現填補反導防禦「空白」的目的，目前日本的防空飛彈系統包括神盾艦上的標準3型主要攔截500~1500公里高度的飛彈，另外愛國者3型主要攔截高度15~20公里以下的飛彈。

日本將升級03式中程地對空導彈系統，增強離島防空能力。（圖／翻攝自觀察者網）

▲日本SAM-4中程地對空反飛彈系統。（圖／翻攝自觀察者網）

日本現役SAM-4飛彈只能摧毀100公里高度範圍內的目標，日本現役SAM-4飛彈只能摧毀100公里高度範圍內的目標，日本軍方可能於2020年著手開發改進型SAM-4反飛彈防禦系統，計劃耗時3至7年。

北韓2019年7月試射新型短程飛彈，類似俄羅斯的「9K720伊斯坎德爾飛彈」，被日本視為新威脅，因為日本現役的反飛彈系統對這種飛彈無法攔截。

《產經新聞》報導也提到，俄羅斯國防部12月27日宣佈「先鋒」高超音速飛彈系統投入戰鬥值班，日本的反飛彈防禦系統也無法攔截這種飛彈滑翔式巡弋戰鬥部。

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