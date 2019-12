全球最冷村莊「奧伊米亞康」居民把熱麵條放在-50˚C室外　2分鐘變冰棒

▲西伯利亞貝加爾湖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者崔子柔/綜合報導

西伯利亞東部一位居民為了讓大家感受到零下50°有多冷,把一碗剛煮好的麵用叉子撈起,暴露在冷風中,沒想到才過了2分鐘左右,麵條就硬得像冰柱一樣,可以將叉子撐起。

▲居民麵條實測。(圖/翻攝自推特/@RT_com)

根據The Weather Network報導,東部村莊奧伊米亞康(Oymyakon)號稱是「地球上最冷的村莊」,名字代表的意思是「不結凍的水」,目前約有500人居住,每年有200多天溫度低於0°C,1933年2月6日,奧伊米亞康氣象站經過測得-67.7°C的最低溫紀錄。

This is what happens when you dry your clothes outside in #Oymyakon at -57 C … not good! pic.twitter.com/WyZ3jPu7Hr