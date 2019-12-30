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成功首飛！解放軍送巴基斯坦「梟龍Block 3」　預計量產50架應對印度

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實習記者曾筠淇／綜合報導

中國航空工業集團在12月中旬送給巴基斯坦「梟龍Block 3」（JF-17 Block 3），這架原型機在成都成功首飛。梟龍Block 3是JF-17系列戰機第一個重大改進的型號，預計安裝先進的航電系統及有源相控陣雷達（AESA），以便應付印度下一代戰機的所帶來的威脅。

據陸媒《觀察者網》報導，解放軍口中的梟龍Block 3被巴基斯坦稱為「JF-17雷電」，中航工業在12月中旬時，將編號為「3000」的首架梟龍Block 3送給巴基斯坦，而這架原型機也在成都的某機場成功首飛。

梟龍Block 3是JF-17系列戰機的首個重大改進型號，它最大的改變就是安裝了多邊形全框衍射平顯（HUD）、一體化座艙顯示器、全向紅外導彈告警系統，雖然沒有安裝雷達，但已具備不少先進的裝備。多邊形全框衍射平顯、一體化座艙顯示器類似於殲-20，而全向紅外導彈告警系統則與殲-10C、殲-16和殲-20三款新型戰機同有安裝。

▲▼巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

▲巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

雖然梟龍Block 3被巴基斯坦要求安裝有源相控陣雷達，但「3000」目前則沒有安裝，這很可能是因為梟龍Block 3的有源相控陣雷達仍在競標階段，所以尚未定型。

巴基斯坦除了要求安裝有源相控陣雷達，也要求配備更先進的航電系統，好兼容PL-15和PL-10E的先進中程空對空導彈，以面對印度所帶來的威脅。巴基斯坦空軍預計在明（2020）年生產50架梟龍Block 3，替換掉殲-7及幻影3等二代機。

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